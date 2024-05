A Somogy Vármegyei Felnőtt Női háromnegyedpályás labdarúgó bajnokság záró fordulójához érkezett, a barcsi futballista hölgyek hazai pályán fogadták a Balatonyberényi KSE játékosait. A mérkőzés első negyed órájában már két gólt is szereztek a berényiek, Németh Erika és Hozlár Edina találatának köszönhetően. A 16. percben Horváth Fruzsina ugyan szépíteni tudott, de a 32. percben ismét a berényiek találtak a kapuba. Tompa István, vezetőedző így értékelte a mérkőzést: Az FC Barcs női labdarúgói a mostani vereség ellenére is a bajnokság győztesei, a góllövő listán jelenleg Jankovics Liza és Mangultné Pupos Ildikó a negyedik helyen állnak, holtversenyben egy balatonberényi és egy kaposvári futballista hölggyel. A hölgyek most elvonulnak pihenni, hogy feltöltődjenek a következő bajnokság megmérettetéseire.

Forrás: barcsihirek.hu