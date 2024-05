Kitettek magukért a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE növendékei, ugyanis mindegyik kategóriában felállhattak a dobogóra, s az érmek mellett számos értékes pontot is gyűjtöttek a hazai rendezésű viadalon, amely az utolsó lehetőség volt a korosztályos magyar sportolók számára arra, hogy a jövő hónapban rendezett gyermek világbajnokság előtt még gyakoroljanak egy utolsót. Prukner-Sas Médea tanítványai ezúttal is bizonyították, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét, hiszen 18 arany- mellett tíz ezüst- és hat bronzérmet szereztek, s emellett a Fitness Challenge Magyar Kupában, ahol az állóképesség a legfontosabb is letették a névjegyüket.

Fotó: Bakó-Sas Fitnesz SE

A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolóinak eredményei

Start kategória

7-9 évesek:

Aranyérmes: Barbiek.

Ezüstérmes: Mary Poppins BSF

10-12 évesek:

Ezüstérmes: Rihanna.

Bronzérmes: Chino-Nachos.

C kategória:

Aranyérmes: Bartal-Kovács Szofia (2016), Markovics Hanna (2015), Rébay Lilien (2014), Hifner Hanna (2014), Réti Fanni (2014), Bárány Dóra (2014), Dobrovóczky Panna (2014), Koch Csenge (2011).

Ezüstérmes: Tömösváry Zorka (2016), Kondráth Léna (2016), Horváth Hanna (2010).