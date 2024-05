A versenyen több távon is rajthoz álltak azok a sportolók akik még a szintidők és egymás közti sorrend elsőségéért versengtek. Az eredmények alapján a nap zárásaként véglegesítésre került a junior- és a felnőtt világbajnokságra utazó válogatott keret. A kecskeméti verseny alapján a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE csapatából három sportoló vívta ki világbajnoki szereplést. A juniorok közül Vince Marcellnek először sikerült bekerülnie a válogatottba. A kaposvári úszó több számban is képviselheti hazánkat a litvániai Klaipedaban rendezett világeseményen, ugyanis egyéniben a 100 méteres uszonyos gyorsúszás, az 50 méteres apnea és a 100 méteres búvárúszás mellett a 4×50 méteres felszíni váltó és a 4×100 méteres mix uszonyos gyorsúszóváltó tagjaként is vízbe ugrik.

A Belgrádban rendezett felnőtt világbajnokságra az Adorján SE két kiválósága úszott szintet: Stadler Csenge és Lengyeltóti Bence. Csenge jó formában várja a szerbiai utazást és a 400 méteres uszonyos gyorsúszós számot, ugyanis nemrég ezüstérmet szerzett a lignanoi uszonyosúszó világkupán. Lengyeltóti Bence fiatal kora ellenére is rutinos versenyzőnek mondható, már nem az első világbajnokságára készül, s ezúttal az a célja, hogy érmekkel térjen haza a szerb fővárosból. Erre a fő számában, 400 méteres uszonyos gyorsúszásban van a legnagyobb esély, de a többi két számban a 200 méteres uszonyos gyorsúszában, illetve a 4×200m felszíni váltó tagjaként is dobogóesélyes.

Az Adorján SE sportolóinak további eredményei