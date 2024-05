Hazai medencében, a Csik Ferenc Versenyuszodában kezdte a Szeged elleni hetedik helyért zajló, két győzelemig tartó párharcot a Kaposvári VK együttese. A találkozó egy őrült gólváltással kezdődött, hiszen az első negyed felénél már négy-négy állt az eredményjelzőn, a csapatok szinte mindegyik támadásuk végén megrezegtették a hálót, azonban hazai szempontból az egy kissé rossz előjelnek számított, hogy folyamatosan Surányi László tanítványai rohantak az eredmény után. Ebbe a kapkodásba becsúszott egy nagyobb hiba is, hiszen Fülöp Bence már az ötödik percben a kiállítás sorsára jutott, ami kissé megfogta csapatát. A Szeged pedig nem tette meg azt a szívességet, hogy visszavegyen a tempóból, így ellépett két góllal. A második etap is hasonlóan nagy küzdelmet hozott, melyben a KVK visszaverekedte magát döntetlenig, főként annak köszönhetően, hogy kapust cseréltek, s Szilágyi Ábel érkezésével javult a védekezésük is.

A fordulás után Juhász-Szelei Norbert emberelőnyből született találatával végre átvette a vezetést a Kaposvár, azonban ez nem tartott sokáig, hiszen Leinweber Olivér dupláját követően újra a Szeged került lépéselőnybe. A hazaiak viszont bizonyították, nem véletlenül végeztek előrébb a bajnokságban, mint riválisuk, s Vindisch Ferenc, Juhász-Szelei Norbert, Dőry Farkas és Kakstedter Bendegúz találatinak köszönhetően kétgólos előnnyel várhatták az utolsó felvonást.

A negyedik negyed elején a Szeged egy három-nullás rohammal viszont minden lerombolt, amit addig a KVK felépített. Baj Marcell centergólja kezdte újra az építkezést a hazai egylet, amely újra előnybe került, de elkezdett kapkodni, ez pedig a vesztéhez vezetett. A Szeged ugyanis Sánta Dániel révén az utolsó másodpercben kihasznált egy emberelőnyös helyzetet, így megnyerte a kemény, sok kiállítással, számos vitatható bírói ítélettel tarkított összecsapást, s előnybe került az egyik fél második sikeréig tartó párharcban.

E.ON férfi vízilabda OB. 7-8. helyért vívott rájátszás, 1. mérkőzés Kaposvári VK–zue.hu Szegedi VE 17–18 (4–6, 4–2, 6–4, 3–6)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 200 néző. Vezette: Vogel G., Tóth K.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (3), Pellei F., Vindisch (2), Baj (1), Juhász-Szelei (3), ifj. Berta J. (3). Csere: Szilágyi Á. (kapus), Kakstedter (3), Aranyi A. (1), Fülöp B. (1), Palatinus, Vadas, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

Szegedi VE: Danka – Sziládi (3), Horváth Zs., Kürti (2), Sánta (3), Bóbis (5), Nagy M. (1). Csere: Gyovai (kapus), Tóth Gy., Pörge, Leinweber (3), Klár (1), Horváth V., Varga M. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól, emberelőnyből: 10/8, illetve 19/11.

Gól, ötméteresből: 1/1, illetve –.

Kiállítva, végleg cserével: Fülöp B. (5. p.), Kakstedter (32. p.), illetve Bóbis (32. p.).

Kipontozódott: Pellei (25. p.).

Piros lap: Varga Zsolt (32. p.), illetve Kiss Csaba (32. p.).

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szeged javára.