A balatoniaknak három pont az előnyük a kieső helyen álló egriekkel szemben, egy győzelemmel – talán egy döntetlennel is – bebiztosíthatják bennmaradásukat és nyugodtan tudnának készülni a Magyar Kupa négyes döntőre.

Nincs rossz szezonja a Budakalásznak, még úgy is, hogy igen előzékeny volt a kiesés ellen harcoló klubokkal, hisz kikapott otthon a sereghajtó Fejér-B.Á.L. Veszprémtől (28–29), a PLER-Budapesttől idegenben (29–28), illetve hagytak egy pontot Egerben is (25–25). Ha ezek a pontok meglennének, már varrathatnák az öltönyöket az európai kupaszerepléshez. Remélhetőleg ezek után a bogláriaknak is sikerül saját közönségük előtt megfricskázni őket.

Az akadémistáknak nem megy rosszul ellenük, az elmúlt szezonban háromszor is legyőzték őket, ebben most döntetlenre állnak: a kalászi bajnokit hárommal elbukták (31–28), a Magyar Kupában azonban visszavágtak, saját közönségük előtt elütötték őket a Final Fourtól (30–36). Jó előjellel várhatják ezt a találkozót, hisz az FTC-Green Collecttől (30–30) és a HE-DO B.Braun Gyöngyöstől (29–29) is pontot loptak, igaz legutóbb Szegeden tizenhat gólos vereséget szenvedtek (47–31), ám az a hatvan perc már a kalásziak elleni felkészülés jegyében telt.

– Egy-két figurát tudtunk gyakorolni, beletenni a játékba, mi fiatalok is több lehetőséget kaptunk – nyilatkozta a 17 éves beálló, Zakor Zalán, aki három góllal zárt, jól élt az kapott lehetőséggel, a Tisza-partiak trénere, Kárpáti Krisztián is elismerően beszélt a teljesítményéről. – Az utolsó bajnoki meccsünk lesz a szezonban, nyertesen szeretnénk elhagyni a pályát, főként, hogy itthon játszunk, remélhetőleg sok szurkoló előtt. Kiélezett párharc lesz, nem szabad belealudnunk az első félidőbe, mint a kalászi bajnokin tettük, hatvan perc koncentráció kell.

Nagyon fontos lesz az első pillanattól koncentrálni, hisz ősszel Budakalászon huszonkét perc után hétgólos hátrányban voltak az akadémisták, amivel megágyaztak a vereségnek. Meg kell jegyezni, elsősorban hazai pályán erősek Csoknyai István tanítványai, huszonnégy pontjukból tizenhetet ott szereztek! A legutóbb a Dabast verték Varjú hét góljával (32–25), tizennégy perc után már héttel mentek, az első félidőben lerendezték a meccset, Berényi négy góljának is köszönhetően már nyolccal mentek a szünetben.

Nagyon fontos találkozó lesz ez boglári szempontból, hisz három pont "csak" az előnyük az egriekkel szemben, akiknek még három találkozójuk van, az FTC-Green Collect, a Fejér-B.Á.L. Veszprém és a Carbonex-Komló ellen. Két győzelemmel "befoghatnák" a náluk összevetésben jobb balatoniakat. Az utóbbiak mellett a HSA NEKA együttesével, azonos ponttal álló Carbonex-Komló is nehéz helyzetben van, melynek ellenfele a Telekom Veszprém és a QHB-Eger lesznek. Az említettek mellett a hevesieknél egy ponttal többet gyűjtő PLER-Budapest is érintett a kiesés kérdésében, mely a Fejér-B.Á.L. Veszprém, Balatonfüredi KSE, Csurgói KK trióval találkozik. Egy győzelemmel a bogláriak kiléphetnének ebből a körből és nyugodtan készülhetnének a Magyar Kupa Final Fourra.