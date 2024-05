A hazai, Kisvárda Master Good SE elleni harmincegy dobott góllal elért siker után komoly hullámvölgybe került a NEKA, mely négy vereséggel – Dunaújvárosi KKA (32–20), Moyra-Budaörs Handball (23–27), Tappe-Békéscsabai ENKSE (31–25), Motherson Mosonmagyaróvári KC (42–23) – háta mögött fogadja a Fradit. " – Az elmúlt négy fordulóban nem úgy sikerült teljesítenünk, mint ahogy elvártuk volna magunktól, nem tudjuk mi ennek az oka – nyilatkozta az idén 20. születésnapját ünneplő balszélső, Berei Krisztina, aki első élvonalbeli szezonjában kilenc találatnál jár.

– Van még két nagyon fontos mérkőzésünk, nyilván az élvonalban szeretnénk maradni, ezért mindent meg is fogunk tenni.

Nincsenek könnyű helyzetben, hisz a Fradi elleni találkozót követően az MTK Budapest otthonában lépnek pályára, majd fogadják az Alba Fehérvárt és végül Vácon zárják a szezont. Ezekből kellene legalább egyet megnyerni, vagyis inkább kettőt, amihez az utóbbi négy fordulóban látott támadójátéknál több kell, hisz mindössze 23,8 gólt értek el átlagban. Az MTK ezzel szemben például huszonkilencet dob az ellenfeleinek átlag, Bogláron is harmincegyig jutva nyertek hárommal az ősszel. A zöld-fehérek elleni találkozóra visszatérve, nem lehetnek vérmes reményei Bakó Botond tanítványainak.

– Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat, fel kell vennünk velük a tempót, azt a gyorsaságot, amiben játszanak, a védekezésben is sokkal keményebbnek és agresszívebbnek kell lennünk – tette hozzá Berei Krisztina.

Az ősszel az Elek Gyula Arénában tizenkettővel kaptak ki a balatoniak (38–26), Alaxai remek meccset játszott, négy kísérletből négy találatot ért el, Bató pedig kilencből nyolcat öt hetessel, Lapos háromig jutott négy lövésből. Remélhetőleg ezúttal is lesznek hasonló teljesítmények.

A fővárosiaknak – a Győri Audi ETO KC együttesével ellentétben – nem sikerült kivívni a Bajnokok Liga négyes döntő részvételt, miután kettős vereséget szenvedtek a dán Team Esbjergtől, mely összesítésben hat találattal volt jobb náluk (49–55). Ettől függetlenül remek szezont mennek, hisz a Magyar Kupa után már a bajnoki címet is magukénak érezhetik. Egy meccsel kevesebbet játszva azonos ponttal állnak a győriekkel, akikkel szemben jobbak összevetésben. Hazai pályán hattal verték őket (28–22), a kisalföldiek otthonában viszont csak kettővel kaptak ki az előző fordulóban (32–30). Négy bajnoki van még nekik hátra, amit tíz (!) nap alatt le is játszanak: a NEKA után fogadják az Alba Fehérvárt, mennek Angyalföldre a Vasashoz, majd zárásként a DVSC SCHAEFFLER érkezik hozzájuk. A négyből elég hármat megnyerni, akkor is bajnokok. 27 éve nem fordult elő, hogy egy szezonban a bajnoki címet és a kupát is elhódítsák a zöld-fehérek, akik az 1996/1997-es szezonban BL-elődöntősök is voltak. Olyan játékosok alkották akkor az együttest, mint Farkas Andrea, Fiedler Erika, Kökény Beatrix, Lőwy Dóra, Pádár Ildikó, Siti Eszter, Szarka Éva.

– Győznünk kell, és szerintem fontos, hogy mindig csak egy meccsre koncentráljunk, hogy most csak a NEKA-val foglalkozzunk – nyilatkozta a klub honlapján Allan Heine vezetőedző. – Az egész szezonban így játszottuk a meccseket, hetente kettőt általában, szóval ez nem jelenthet problémát, persze, az idény végén már mindenki fáradtabb. Azt remélem, hogy a legjobb teljesítményünket nyújtjuk, és akkor újabb két ponttal gazdagodunk.