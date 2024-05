Holnap jöhet a bronzmeccs a Dabassal, 15:15 órától, amit beárnyékol, hogy ezt már másodosztályú klubként teszik, ugyanis a PLER-Budapest legyőzte a Csurgót, így a bogláriak búcsúztak az élvonaltól.

Minden dicséretet megérdemelnek a bogláriak, akik az első félidőben többször is vezethettek volna néggyel, remekül teljesítettek, Kovács egyenlítése után (15–15) az utolsó három percben már nem találtak be, a szegediek pedig kétszer is. Remek első félidő volt, melyben minden játékosának lehetőséget adott Sótonyi László, kilencen is bevették a szegedi kaput, Ludmán és Sztraka is hárommal zárta ezt a félidőt, amivel csapatuk legeredményesebb játékosai tudtak lenni. Deményi hat védéssel zárt, huszonhét százalékon teljesített.

A fordulás után három perccel még döntetlent mutatott az eredményjelző (19–19), ám innentől mára a Tisza-partiak végig vezetve megnyerték az elődöntőt, melyben komoly csatára késztette őket a HSA NEKA. Ebben a játékrészben tizennyolcat dobtak ellenfelüknek a balatoniak a hét a hat elleni játékuknak is köszönhetően, mely Sótonyi László szerint az energiatakarékosságról is szólt részükről. Mikler hét védéssel, harminckét százalékon védett, Kovács és Dely hárommal zárták ezt a játékrészt, amivel a legjobbak tudtak lenni támadásban. A fiatal Deák is első meccsét játszotta a felnőttek között, nem volt megilletődve, harminchét percet töltött a pályán, melyen három lövéséből két gól született, mindegyik a szünet után.

" – A vártnál jobb volt lett ez a találkozó – nyilatkozta Sótonyi László, a tópartik trénere. – Támadásban a lőtt gólokkal elégedett vagyok, a tervhez ragaszkodtam, hogy mindenkit játszassak, a kulcsembereimnek viszonylag több pihenőidőt adjak, örülök annak, hogy felvettük a tempót. Közönségszórakoztató játék volt, tudtuk ki az esélyese a mérkőzésnek, ezt a kulcspillanatokban meg is mutattak. Abszolút a holnapi mérkőzésre készülünk, szeretnénk ott nem csak egy szimpatikus, ügyes csapat szeretnénk lenni, ahogy egy ismerősöm szokott fogalmazni, hanem a bronzmeccset meg is nyerni."

" – A NEKA azt játszotta, amit tud, gyors, lendületes, bátor kézilabdát – mondta Kárpáti Krisztián, az OTP Bank-PICK Szeged trénere. – Nálunk a kapuban az elején elmaradtak a stabil védések, távoli lövések zónájából sok olyan gólt kaptunk, ami kis fókusszal meg lehetett volna. NEKA megérezte a vérszagot, onnantól nagyon nehéz dolgunk volt!"

Jól teljesítettek a balatoniak, ám nagy kérdés az, hogy a PLER-Budapest Csurgó KK elleni sikere (33–26) – ami a kiesésüket jelentette – miként befolyásolja a teljesítményüket a Dabas KC elleni bronzmeccsen. Az utóbbiak tizenkét mezőnyjátékossal ötgólos elő félidei hátrány után (22–17) tizeneggyel kaptak ki (38–27) a Telekom Veszprém együttesétől.

Magyar Kupa négyes döntő – elődöntő

OTP Bank-PICK Szeged – HSA NEKA 39–33 (17–15)

Tatabánya, Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, 2306 néző

Vezette: Sándor György, Szabó Balázs

OTP Bank-PICK Szeged: Nagy M. – Szilágyi B., Stepancic 4, Martins 1, Gaber 2, Bodó 5, Jelinic 2. Csere: Imsgard (kapus), Molina, Bombac 2, Bánhidi 3, Mackovsek 4, Sostaric 8 (2), Frimmel 5, Garciandia 3, Szita. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 1, Dely 4, Sztraka 5 (1), Gál 3, Ludmán 5, Molnár R. 1. Csere: Mikler K. (kapus), Tóth L. 4 (3), Karai, Kovács T. 4, Nagy Á. 1, Tárnoki, Deák 2, Szücs B. 2, Zakor 1. Vezetőedző: Csoknyai István

Hétméteresek: 4/2 (4/2), illetve 6/4 (4/3)

Kiállítások: 6 perc (2 perc), illetve 8 perc (6 perc)

Piros lap: Mario Sostaric (OTP Bank-PICK Szeged – 50.p. – fejre ütésért), illetve Nagy Á. (HSA NEKA – 51.p. – fejre ütésért)