Nem a védekezésen múlt a NEKA búcsúja az élvonaltól, hisz a Kozármisleny KA, MTK Budapest, Alba Fehérvár KC trió is több gólt kapott náluk, a Dunaújvárosi KKA ugyanannyit, a Vasas SC pedig csak néggyel kevesebbet. A kapuban a Zaj Klára, Csapó Kincső kettős közül előbbi 26, utóbbi 29 százalékon zárta a bajnokságot, előbbi hat, utóbbi nyolc hetest védve. Csapó háromszor – Kisvárda Master Good SE, Alba Fehérvár KC, Kozármisleny KA – védett 40 százalék felett, mindannyiszor idegenben, övé volt a hetedik legtöbb hárítás, a győri Duijndam mindössze eggyel volt jobb nála! Az előtte végzők közül viszont csak a Duijndam, Vártok, Mátéfi, Szemerey négyes hatékonysága volt jobb, akik viszont életkoruk folytán nagyobb tapasztalattal bírnak, különösen a Duijndam, Szemerey kettős.

A támadójátékkal már több volt a gond boglári oldalon, átlag 25 gólt jegyeztek, csak a mislenyieknek és a Kisvárdának van náluk kevesebb találata. A 653 gólon tizenkilenc játékos osztozott, akik között ott van a kapus Csapó is. A legeredményesebb Faragó Lea volt százhuszonöttel, amivel – Klujber (FTC), Farkas (MTK), Kuczora (Vác), Szilovics (Vasas), Smbatian (Alba) mögött – a hatodik legjobb volt az élvonalban. A házi góllövőlistán mögötte 81, illetve 72 találattal Bató Lili és Wald Kíra végeztek.



A legtöbb akciógól – 98 – is Faragóé, a hatvanötöt, illetve hatvanegyet elérő Waldot és Győri Viktóriát megelőzve. Az Esztergomba igazoló Faragó teljesítményét némileg beárnyékolja, hogy mezőnyből mindössze 52%-os pontossággal célzott, de a házi góllövőlistán második, az MTK-hoz szerződő Batóé is 53% volt. A mezőnyből negyvenhét lövésből negyven találatot jegyző Miklós Kitti mutatója volt a legjobb (86%), a 82 kísérletből hatvanötször betaláló Wald előtt (80%), de a két beállóra, Győrire és Alaxaira sem lehetett panasz, akik 77%-os pontossággal használták ki a lehetőségeiket.



Ha nyáron valaki azt mondja, hogy tizenhárom pontunk lesz biztosan jót mosolyogtam volna.

– nyilatkozta Bakó Botond, miután együttese búcsúzott az élvonaltól. Kétségkívül igaza van, ám ez lehetett volna több is, hisz Kisvárdán és Alba Fehérvár otthonában is "beragadt" egy-egy pont, amiről nem csak ők tehetnek, hisz riválisuk a hazai pálya minden előnyét élvezte. Sportdiplomáciában úgy tűnik, még van tennivaló boglári oldalon... Ez a két pont nagyon hiányzott, ám tizennyolc forduló után még enélkül is tizenegy ponttal álltak hatvankét százalékos teljesítményt nyújtva! Úgy vágtak neki az utolsó nyolc fordulónak, hogy az előtte lévő haton hét pontot gyűjtöttek, mégis mindössze két pont jött össze nekik azokon, az is az utolsó bajnokin, melynek eredménye már nem számított a végelszámolásnál.



Akadt olyan játékos akinek teljesítménye jelentősen visszaesett a hajrára, mint például az iránytó Bató Lilié, amit jól mutat, hogy a csapat legrutinosabb játékosaként az utolsó nyolc bajnokin 14 találatot jegyzett, abból is négyet büntetőből, a bajnokság megelőző szakaszában viszont 3,7 gól volt az átlaga. A nyári igazolások között persze akadt olyan is, mint Munteanu-Korodi Krisztina, aki nem tudta letenni névjegyét az élvonalban, miközben például Pálmai Liza Érdre távozott, a másodosztályba. Az utóbbi első öt bajnokiján – melyeken mindössze 40 percet töltött a pályán – nem talált be, ám a következő nyolcon viszont tizenhétszer. Ebben a szezonban Bakó Botond összesen huszonegy játékosnak adott játéklehetőséget, akik közül Katona Lujza idén a 16., Fazekas Virág, valamint Kriston Kíra a 17., Keceli-Mészáros Renáta és a már említett Pálmai a 18., Faragó, Hengl Sarolta, Molnár Dorottya, Petruska Dóra pedig mindössze a 19. születésnapját ünnepli idén.