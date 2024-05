A hagyományokhoz híven idén is díjazták a hazai e-sport kiválóságait, akik az Országos Gaming Expo keretein belül tartott gálán vehették át a kitüntetést. „A K&H 2018-ban elsőként kapcsolódott be az e-sport támogatásába a nem iparági vállalatok közül, hogy a hazai tehetségek minél több és színvonalasabb versenyen mutathassák meg elkötelezettségüket, eltökéltségüket, kiváló teljesítményüket. Az e-sport nem csupán egy játék, hanem a sport legfiatalabb, legdinamikusabban fejlődő, digitális, innovatív ága, és mi támogatók aktívan segíthetjük a versenyzőket, részesei lehetünk az egyéni eredményeknek és a sportág fejlődésének is" – hangsúlyozta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

– Az elmúlt tíz évben 25 különböző kategóriában több mint 150 díjazott részesült „Az Év E-sportolója” elismerésben, így széleskörűen lefedi az e-sport területét. Évről évre egyre nagyobb presztízsűvé válik a díj a sportágban: az elnyerése komoly megbecsülést jelent a játékosok számára, sőt, nemcsak az egyéni versenyteljesítményeket, hanem az e-sport szakmai közösség egészét – az edzőket, egyesületeket, kommentátorokat – is támogatja. Jelentős szerepet játszik ezért abban, hogy növelje az e-sport társadalmi elfogadottságát és megbecsülését” – nyilatkozta Biró Balázs, a HUNESZ Főtitkára. A legjobbak kiválasztása során a hazai e-sport közösségből nyílt jelöléssel lehetett bekerülni a jelöltek teljes listájára, melyről a HUNESZ Szakágak képviselői határozták meg a rövid jelölt listát, melyből a szakmai zsűri választotta ki a díjazottakat, ezzel párhuzamosan a közösségi szavazással dőlt el a közönségdíjas játékos és kommentátori díj sorsa.

Díjazottak