Hazai oldalon Tahj Eaddy, vendég részről pedig Kyle Riddley kezdett ponterősen, miközben Filipovity Márkó neve mellett három rontott triplakísértlet volt az első játékrész után, mely kimondottan szellős kaposvári védekezést és huszonkilenc kapott pontot hozott (24–29).

A folytatásban Deandre Gholston vezérletével nyolcpontosra növelte előnyét az Oroszlány (28–36), mely ezt követően hullámvölgybe került. Filipovity első sikeres triplája után 35–36 állt az eredményjelzőn, így jött Váradi Kornél részéről az időkérés. Milos Koprivica palánk alatti megoldása azonban két pontot ért, így a Kaposvár egy 9–0-ás etappal fordítani tudott (37–36). A félidőig a csapatok váltakozva vezettek, miközben a pályán és a lelátón is egyre paprikásabb lett a hangulat egy-egy egészen egyértelműnek tűnő, ám mégis ellentétes játékvezetői fújást hozó szituáció után. A védelmek egyik oldalon sem keményedtek fel, Eaddy ötödik hárompontosával azonban a Kaposvár lépte át előbb az ötvenpontos határt (51–49).

Fotó: Lang Róbert

A szünet után jó ütemben érkezett meg a parkettre Dalibor Damjanovic együttese, mely pillanatok alatt közel tízpontosra növelte előnyét (62–54), így Váradi Kornél ismételten magához hívta játékosait, akiknek ezúttal jót tett a fejmosás. Shamiel Stevenson megoldásai sok fejtörést okoztak a hazai védelemnek, ahogyan Gholston és Riddley dobásai is célba értek, így a csapatok közti különbség gyorsan elpárolgott (70–70). A harmadik negyedben hazai részről Filipovity alakított nagyot, tizenhárom pontot szerzett, és első KKK-játékosként lépte át a húszpontos határt (74–74).

A negyedik játékrész első öt perce fej-fej melletti küzdelmet hozott, miközben Eaddy a hetedik hárompontosát is megszerezte, melyet egy sikeres Halmai Dániel tripla követett, de az OSE így is tudta tartani a lépést (88–87). Sőt, Váradi Kornél együttese szűk három perccel a vége előtt a vezetést is átvette, Gholston sikeres hárompontosa után pedig 88–92-nél jött Damjanovic kérte ki utolsó idejét, ami után Koprivica tartotta mérkőzésben a kaposvári csapatot (90–92). Ronald Jackson zsákolásánál mindenki talpra ugrott a csarnokban, Eaddy meccslabdája azonban nem ért célba, miközben a kiesés réme ott körözött a levegőben.

A rendes játékidő 92–92-vel zárult, így jöhetett az ötperces hosszabbítás, mely egy gyors pontváltás után egy-egy Eaddy és Filipovity triplát hozott, amivel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó (100–96). A hosszabbítást 17–9-re nyerte meg a Kaposvár, mely zsinórban a negyedik mérkőzését nyerte meg, és ezzel életben tartva bennmaradási esélyét.

Kometa Kaposvári KK–MVM-OSE Lions 109–101 (24–29, 27–20, 23–25, 18–18, 17–9) - hosszabbítás után

Kaposvár Aréna: 800 néző, V.: Goda László, Minár László Balázs, Szilágyi Bálint.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (11/3), Halmai (9/9), FILIPOVITY (23/15), EADDY (32/24), KOPRIVICA (19). Csere: Paár (2), Puska (-), Krnjajski (10/3), Jean-Marie (3). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

MVM-OSE Lions: Szabadfi (3/3), GHOLSTON (27/6), Thomas (10), RIDDLEY (37/9), STEVENSON (24/6). Csere: Illés (-), Ruják (-), Werner (-), Gáspár (-). Vezetőedző: Váradi Kornél.



Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–6. 5. p.: 15–11. 8. p.: 20–24. 10. p.: 24–29. 13. p.: 30–36. 16. p.: 40–40. 18. p.: 43–45. 20. p.: 51–49. 23. p.: 62–54. 27. p.: 70–68. 30. p.: 74–74. 33. p.: 80–81. 36. p.: 88–87. 39. p.: 90–92. 43. p.: 100–94.

Mestermérleg



Dalibor Damjanovic: –



Váradi Kornél: –