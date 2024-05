A balatoniaknak ez volt egymás után a negyedik nyeretlen meccsük, az utolsó tizenegy bajnokiból mindössze egyet tudtak megnyerni. Egyre kínosabb tőlük ez a búcsú ettől az osztálytól...A házigazdák szemmel láthatóan már a harmadosztályra készültek ezzel a kilencven perccel, de ez a teljesítmény arra sem ígér sok jót...

Alaposan felborított együttesét - melyből Dénes, illetve Gyurkits is eltiltott volt – Jeney Gyula, idén első laklommal kezdett Girsik, Nemes, Tóth Borisz, csak úgy, mint Balogh Benitó, illetve debütált csereként a tizenhét éves, saját nevelésű Szaka, aki a Magyar Kupa találkozón már szerepelt, másodosztályú bajnokin még nem! Vékony is lehetőséget kapott a védelem közepén Debrecenivel. Mindezek arra engednek következtetni, Balogh csatasorba állítását kivéve, hogy már a harmadosztályra készültek a házigazdák. Ez a teljesítmény azonban vélhetően ott is kevés lett volna, a legutóbbi két bajnokijukat – BVSC-Zugló (0-2), Csákvár (1-3) - elvesztő mislenyiek fél gőzzel is hárommal verték őket. A háromból az első kettőt pedig az a Horváth Péter szerezte, aki nyáron épp tőlük került a baranyaiakhoz! Utóbbi már kilenc találatnál jár a szezonban, miközben a somogyiaknál nincs olyan, aki hatnál többet szerzett volna! Hogy csak három lett közte az Hutvágnerak volt köszönhető, aki nagyot mentett Kirchner lövésénél. Ezzel szemben siófoki oldalról nem lehet támadójátékról beszélni, a találkozó elején Balognak volt egy-két villanása, ebben ez ki is merült.

BFC Siófok - HR-RENT Kozármisleny 0-3 (0–2).

Siófok, Városi Stadion, 250 néző. Vezeti: Kovács J. Zoltán (Ország Péter, Nagy Viktor).

SIÓFOK: Hutvágner – Major G., Vékony, Debreceni Z., Varga B. – Varjas Z., Tóth B. (Svedyuk, 57.p) – László D. (György N., 76.p), Nemes M. (Szaka 79.p), Balogh B. (Németh B., 57.p) – Girsik (Schildkraut, 57.p). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Kozármisleny: Lékai S. (Ipacs, 70.p) – Beke P. (Nagy E, 46.p), Ikonomu, Horváth D. – Schuszter, (Vogyicska, 88.p), Major S., Kozics (Tóth Z., 62.p), Molnár Á., Turi T. – Horváth P. (Daru 75.p), Kirchner. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerző: Horváth P. 41., 45+1, Kirchner 55. perc (11-esből).