Az első félidő finoman szólva nem sikerült túl jól, melyben Hegedűst is elveszítették sérülés miatt, ám a másodikban már felnőttek a feladathoz Gyurkitsék, ám Dénes kiállítása mindent felborított. Ez a szegedi volt a balatoniak harmadik nyeretlen találkozója, mellyel matematikailag is elköszöntek a másodosztálytól.

Ha Szeged, akkor emberhátrány: az ősszel a Balaton partján 77, a Tisza-parton pedig 60, illetve a hosszabbítással együtt 65 percet játszottak így. A Révész Géza utcában ezt az időszakot megúszták kapott gól nélkül, most a Szent Gellért Fórumban ez nem sikerült, ami két pontba került. Dénes kiválása a legrosszabbkor jött, mert a fordulás után nagyot javult Gyurkits és ezáltal a csapat játéka, az előbbi kiugratása után épp Dénes lőtt kapufát (47.p.), végre meccsben voltak a vendégek. Ez hatalmas változás volt az első negyvenöt perchez képest, melyben semmi veszélyt nem jelentettek Molnár-Farkas kapujára. Lassú, körülményes volt a játékuk, a félgőzzel játszó, labdabirtoklási fölényben lévő házigazdák – akik tizenkét szögletet rúgtak, míg a siófokiak egyet sem – akár kettővel is vezethettek volna, ha Bíró nem a kapufát találja el (19.p.), illetve Papp fejesét nem védi bravúrral Hutvágner (27.p.), aki Márkvárt lövésénél is a helyén volt (45.p.).

Dénes piros lapja a legrosszabbkor jött, igaz ez akkor is, ha emberhátrányban is vezetni tudtak a somogyiak. Szedlár beadásánál Varga brusztolta ki magának a lehetőséget, a lövése a bal kapufáról vágódott László elé, akinek már nem volt nehéz dolga (0–1). Ez volt huszonnegyedik bajnokiján az első találata sárga-kék mezben. A szegedieknek ez volt az idei tizennegyedik bajnokijukon a hetedik kapott góljuk, vagyis nem könnyű nekik betalálni. Hátrányban azonnal hármat cserélt Aleksandar Stevanovic, Gajdos pedig első labdaérintéséből egyenlített fejjel, Hutvágnernek esélye sem volt, nagyon egyedül hagyták a társai kapu előterében.

Az egalizálás után Palincsárnak volt egy veszélyes kísérlete, amit védett Hutvágner, majd Hegedűs után Posztobányit is elvesztették a vendégek sérülés miatt, akit Debreceni váltott. Az utolsó 10–15 perc már egyértelműen a házigazdáké volt, miután nagyon elfáradtak a több mint félórát emberhátrányban játszó Varjasék, Jeney Gyula ráadásul csak hármat cserélt a hazai öttel szemben, ám tanítványai jól állták a sarat, akik közül Gyurkits és Dénes is ki fogja hagyni a következő bajnokit eltiltás miatt.

Merkantil Bank Liga – 32. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – BFC Siófok 1–1 (0–0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1253 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Szabó Dániel, Dobos Dávid)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia: Molnár-Farkas – Könczey (Gera N., 83.p.), Szilágyi Z., Horváth M., Tóth B. (Palincsár, 64.p.) – Magyar Zs. (Haris, 64.p.), Márkvárt D. – Zuigéber (Nagy R., 78.p.), Bíró B., Papp Á. – Klausz (Gajdos, 64.p.). Vezetőedző: Aleksandar Stevanovic.

BFC Siófok: Hutvágner – Svedjuk, Hegedűs J. (Csató M., 27.p.), Posztobányi (Debreceni Z., 80.p.), Varga B. – Varjas, Kitl M. (Vékony, 73.p.) – Gyurkits, Szedlár, László D. – Dénes. Vezetőedző: Jeney Gyula.

Gólszerzők: Gajdos (64.p.), illetve László D. (63.p.)

Kiállítva: Dénes (60.p. – második sárga lap után)

MESTERMÉRLEG

Aleksandar Stevanovic: – Ahogy korábban sokszor, úgy most is extrém mértékben gondjaink akadt a befejésekkel, illetve a támadóharmadban rendkívül dekoncentráltak voltunk. Az első félidőben még így is több helyzetet kidolgoztunk, totális kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, de nem találtunk be. A második játékrészben próbáltuk ezt folytatni, ráadásul cserékkel igyekeztünk a gyorsítani a játékot. Nagyon csalódott vagyok néhány játékos hozzáállása miatt, különösen amit a második félidőben láttam egyesektől, az elfogadhatatlan. Igaz, ez a mi belső problémánk, de eljött az idő, hogy a médiában is meg kell említeni, mert egyesek nem a megfelelő szintet képviselik, nem a legjobb hozzáállással lépnek pályára, míg másik kiváló akarattal futballoznak. Ezzel az egy ponttal eldőlt, hogy negyedikként végzünk. Nem ez volt a célunk, szerettünk volna feljutni, de az az igazság, hogy nem érdemlünk ennél többet. Ennek sok összetevője van, de nem most kell kielemezni.

Jeney Gyula: – Nehéz higgadtan értékelni, hiszen a csapat a szívét-lelkét belerakta amellett, hogy a futball minden szegmenségében megmutattuk, hogy jó csapat voltunk. Az nagyon bánt, hogy ezen a pár mérkőzésen nem tudtam többet kihozni a csapatból. Budafokon, illetve a Csákvár elleni találkozón is voltak olyan fordulópontok, melyeknek köszönhetően nyerhettünk volna. Nem tettük, így nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Ebben a helyzetben nehéz pozitívumokat találni, de a kis dolgoknak is örülni kell. Ez az egy pont nagyon nagy lökést adhat nekünk a hátralévő meccsekre, melyekből sportemberként megpróbáljuk kihozni a maximumot.