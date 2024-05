A szlovák fővárosban a világ egyik legeredményesebb versenyzője, Kőváriné Ivánfi Brigitta négy érmet is szerzett. A felnőtt kategóriában jobb kézzel aranyérmes lett a 70 kilósok között, ballal másodikként zárt. Mastersben jobb kézzel, és ballal is Európa-bajnok lett.

További Eb-aranyérmesek: Donkó Márk (felnőtt, 55 kg), Kelemen László (grand masters, bal kéz, 90 kg), Simon Tibor (masters, jobb kéz, 80 kg), Balogh István (jobbal és ballal is a 100 kilogrammosok között a grand masters korosztályban), Kónya Lajos (grand masters, jobb kéz, 80 kg), Botta-Dukát Gábor (jobbal és ballal is aranyérmes lett a junior nehézsúlyúak között), Krasnyánszki Nóra (jobbal és ballal is aranyérmes lett a serdülők 70 kilogrammos kategóriájában), Botta-Dukát Bettina (jobb kéz, 60 kg, serdülő).

Csabai Atilla, a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke: – „Fantasztikus eredményekkel térhettünk haza Szlovákiából. Korábban soha nem volt ilyen eredményes a válogatott. Külön öröm, hogy az összes kategóriában sikerült nagy csatákat megvívni. Az Eb előtti kongresszuson eldőlt, hogy 2026-ban mi rendezhetjük meg az Európa-bajnokságot, ami szintén nagy sikernek számít.”