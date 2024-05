Mint azt már megírtuk, a klagenfurti divízió 1/A világbajnokság első két fordulójában legyőzte Dél-Koreát és Hollandiát a magyar női jégkorong-válogatott, majd Norvégiával szemben szétlövésben maradt alul.

A negyedik körben Ausztria volt az ellenfél. Lendületesen kezdtek a magyarok, két és fél perc után emberelőnybe kerültek, amit ki is használtak, majd bő hat perc után megduplázta a vezetést a válogatott. Ezt követően kellett bemutatni az első komolyabb védéseket Németh Anikónak, de továbbra is a mieink domináltak. Jókai-Szilágyi Kinga és Pázmándi Zsófia vezetett lendületes akciót, közel volt az újabb gól. A harmad hajrája ugyanakkor az osztrákoké volt: a 19. percben még sikerült felszabadítani, ám utána 25 másodperc alatt egyenlítettek a hazaiak.

A második harmad első perceiben mindkét csapat óvatosabban játszott, aztán viszont az osztrákok voltak aktívabbak, de sikerült kivédekezni a rohamokat. A harmad utolsó öt perce remek iramú játékot és több magyar lehetőséget hozott, Seregélynek, Huszáknak és Metzlernek is volt helyzete, de Luggin rendre odaért.

A harmadik felvonást is a magyarok kezdték aktívabban, sok lehetőségek akadtak, eredmény nélkül.

A ráadásban Huszáknak voltak helyzetei, aztán az osztrákok felső vasat lőttek. A büntetőket a mieink kezdték, és Metzler be is lőtte az elsőt, majd a hazaiak a második körben egyenlítettek. A következő kísérletek kimaradtak, az ötödik párban Dabasi sem talált be, ellenben Meixner igen, így az osztrákok ünnepelhettek. Ezzel biztossá vált, hogy a magyar csapat csak akkor juthat fel az elitbe, ha rendes játékidőben legyőzi a franciákat az ötödik fordulóban.

Az ötödik körben a rivális 43 másodperc után megszerezte a vezetést. Azután hajtottak a mieink, de Crousy Theode jól védett. Ahogy arra számítani lehetett, a franciák jól támadtak le, több korongot szereztek a támadóharmadban és nem engedték kibontakozni a mieink akcióit. A játékvezetők engedték a keményebb játékot is, ami szintén az ellenfélnek kedvezett. Voltak azért magyar lehetőségek, Pázmándi Zsófia megindulása, illetve néhány távoli lövés is veszélyt okozott.

A második harmadot nagyobb elánnal kezdték a mieink. A meccs jó ritmusban folyt, kevés volt a játékmegszakítás. A mieink mindent beleadtak, de némileg érződött rajtuk a fáradtság is. Az utolsó percben viszont megszületett a fontos egyenlítő gól.

A harmadik felvonást is ezzel a lendülettel kezdték a magyarok, ráadásul bő egy perc után a francia kapus szabálytalankodott 2 percet érően. Másfél perc után sikerült is kihasználni a fórt. Továbbra is a mieink akarata érvényesült, magabiztosan játszottak, a franciák pedig elvesztették a fonalat. A 48. percben aztán Pázmándi kapott végleges kiállítást, de az öt perces hátrányt is hősiesen kibekkelték a mieink.

Ebből újabb erőt merített a csapat, és ezzel a magabiztossággal folytatta. A franciák próbálkoztak, de Németh eszén nem tudtak túljárni. Két és fél perccel a vége előtt a kapust is lehozták, beszorultunk a harmadban, de a védekezés továbbra is kifogástalan volt.

A női válogatott ezzel a második helyen végzett, és rögtön visszajutott az elitbe – jövő áprilisban Csehországban írhatják tovább a sikertörténetet.