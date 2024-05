Utoljára találkozott a közvetlen Európa-bajnoki felkészülés előtt az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott: a csapat előbb a Nemzeti Kézilabda Akadémián végzett felméréseket, majd Tunézia felé vette az irányt, hogy részt vegyen a Négy Nemzet-tornán.

Az augusztus első felében kezdődő, Montenegróban rendezendő kontinensviadalra kiváló felkészülési állomás volt a tunéziai viadal, amelyen a magyar fiúk három meccset játszottak. Kezdésképp a franciáktól 30–29-re kikaptak, majd legyőzték a lengyeleket (34–26) és a házigazdákat (31–24) – ez végül ezüstérmet jelentett, a szintén négy egységgel záró francia csapat javára az egymás elleni mérleg döntött.

– Jó szájízzel utaztunk haza Tunéziából, láttunk biztató jeleket a folytatásra, szépen alakul a csapat – kezdte a visszatekintőt Gulyás István szövetségi edző. – Két meghatározó játékost a korosztályból ismét nélkülöznünk kellett, Gazsó Peti és Barna Dani a juniorokkal készült a héten, és a jelek szerint az U20-asok Európa-bajnokságán szerepelnek majd. Most a többieken a sor, hogy vezérré lépjenek elő, de úgy gondolom, ez az esemény is bizonyította, hogy ezzel nem lesz gondunk. A franciák ellen kiélezett meccset buktunk el, pontosabban engedtünk ki a kezünkből, az utolsó percekben nem találtunk be, így fordított az ellenfél. Mint később kiderült, ez a tornagyőzelmünkbe került, de összességében nem bánkódtunk emiatt, a legtöbb lőtt és a legkevesebb kapott góllal zártunk, elégedettek lehettünk. Tizennyolc játékosunk volt, igyekeztünk mindenkinek megfelelő játékidőt biztosítani.

Az Eb előtt közvetlenül három hetet készül majd együtt a csapat.

– Gyűjtjük az ellenfelekről a videókat, készülünk a kezdésre. Változott a torna lebonyolítása, a hat csoportgyőztes mellett a két legjobb második jut tovább a negyeddöntőbe, emiatt minden meccs kulcsfontosságú lesz. A közvetlen felkészülést Gyöngyösön kezdjük, majd Balatonbogláron folytatjuk, ahol Négy Nemzet-tornát játszunk, és Gyálon fejezzük be ezt az időszakot, utána utazunk Montenegróba – mondta a szövetségi edző.

A Nemzeti Kézilabda Akadémiát Zakor Zalán és Vida Rókus Mihály képviselte.