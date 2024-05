A kaposvári Deseda tavon indította a szezont a kajak-kenu maraton szakága. A kaposvári versenyen a sportolók felmérték, miben kell még javulniuk a magyar bajnokság előtt, s az eredményeket látva remekül felkészültek, hiszen a Desedán is aranyérmes Kiszli Vandát Győrben sem lehetett utolérni, hiába tett meg ezért mindent a kaposváriak ifjúsági világbajnoka, Szerafin Zsófia, aki végül csak kilenc perccel lemaradva az előkelő ötödik helyen végzett a felnőttek 26 kilométeres távján.

– Mivel a magyar bajnokság ezúttal csak a felnőttek számára volt világbajnoki válogató, az U23-as korosztály számára nem, így Zsófi a felnőtek között indult

– mondta Faludy András, a Kaposvári vízügyi SC vezetőedzője. – A kilenc perces hátránya egyáltalán nem sok, főként abban a tekintetben, hogy 24 kilométert teljesen egyedül versenyzett. A táv elején egy kicsit lomha volt, emiatt a nagyobbak „kipörgették”, nem tudott elmenni az élen haladó négyes bollyal, de keményen beleállt, és egyedül is remekül megoldott mindent.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenysport elnökeként is dolgozó Faludy András elmondta, július elején rendezik az U23-as korosztály számára a világ- és Európa-bajnoki válogatót, ahol Szerafin Zsófinak a nála idősebb Csépe Pannával és Sinkó Pannával kell megküzdenie a kvótáért.

– A küldetés nem lehetetlen, hiszen sérülés és betegség is hátráltatta Zsófit, ami miatt a Vígh Sándor Emlékversenyen sem tudott rajthoz állni, ráadásul menet közben váltottunk rövidebb távról maratonra – tette hozzá a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Ebben az idényben a maratonra fókuszálunk, síkvízen esetleg 1000 méteren indul el.

A para szakágban is sikeresek

A népes Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságról a kaposváriak végül két bronzéremmel térhettek haza. Az MK-1 gyermek U10-es korosztályban, 5 kilométeren Bajzik Éva, míg a K-1 U14-es korosztályban, 10 kilométeren Kohulák Máté ért célba harmadikként.

– Mátétól vártuk a jó eredményt, hiszen szédületesen jó formában van, míg a Bajzik Éva szereplése kissé meglepetés volt, de a mentalitása miatt kiérdemelte a sikert – nyilatkozta a fiatalok teljesítményéről Faludy András. – A párosaink jól szerepeltek, pontszerző helyen végeztek, amit Skobrák István is elérhetett volna, csak sajnos a verseny elején vízbe borult, s a népes 44 fős mezőnyben hiába zárkózott folyamatosan, végül tizedik lett. Rajnics Bence a para szakágban ért el egy kiváló második helyezést. Reméljük, hogy hamarosan megoldódik a klasszifikációja, hiszen úgy nemzetközi szinten is a dobogóért küzdhetne.

A Kaposvári Vízügyi SC 14, a Siófoki Kajak Egylet kilenc, míg a Siófoki Kajak-Kenu SE tíz versenyzővel vett részt a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon, melyet a helyszínen tekintett meg Ruud Heijselaar, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség maraton bizottságának elnöke is. A sportvezető látogatása nem véletlen, ugyanis 2025-ben Győr ad majd otthont a maraton világbajnokságnak, melyen elképzelhető, hogy a para szakág tizenhárom kilométerét a magyar versenyekhez hasonlóan ötre csökkentik.