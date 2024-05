A Baleár-szigetcsoporthoz tartozó Mallorcáról sokaknak a kikapcsolódás, a nyaralás ugrik be elsősorban, viszont azt kevesen tudják, hogy a sziget évről-évre otthont ad egy rangos, nemzetközi futsaltornának, ami az amatőr világbajnokság is egyben.

– Európába több, ehhez hasonló tornát is rendeznek Izlandon, Angliában és Portugáliában, azonban a mallorcai az, amin a legtöbb korosztály képviselteti magát férfi és női vonalon egyaránt – tudtuk meg a jelenleg Kaposváron élő Korcsmár Istvántól. – Az idei évben 352 csapat, több mint négyezer játékosa vett részt a viadalon a különböző korosztályokban. A torna kicsit speciális volt, mivel futsal szabályok szerint játszottunk, de műfüvön, ami lassította a játékot.

A Baranya Aranya a 45+ korosztályban szerepelt, melyben rajtuk kívül még 22 csapat küzdött a továbbjutásért a két nyolcas és az egy hetes csoportból, melyekből az első két helyezett mellett a két legjobb harmadik kerül a negyeddöntőbe, ahol már egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek.

– Baranya megyéből származom, a fiatal koromat ott töltöttem – válaszolt arra a kérdésre Korcsmár István, miként került a Hungária Baranya csapatba. – Az öregfiúkban többekkel játszom együtt, emiatt is keresett meg Daradics Tibor csapatvezető és Székely Ferenc csapatkapitány, akiknek ezúton is köszönöm a meghívást, amire természetesen azonnal igent mondtam. A csapat két tagja az előző évben már szerepelt az amatőr világbajnokságon, a Hungária München együttesében, melyet javarészt olyan magyar játékosok alkottak, akik már a német városban élnek, de mivel nem voltak elegen, így szóltak pár baranyai ismerősüknek is, hogy vegyenek részt velük a világbajnokságon. Ők olyan remek élménnyel gazdagodtak, hogy már a hazafelé vezető úton eltervezték, hogy a következő világbajnokágra csapatot szerveznek.

A védekezés volt a győzelem kulcsa

Európából gyakorlatilag minden nemzet képviseltette magát a spanyolországi viadalon, de afrikai és arab országokból is akadtak indulók. A baranyaiak útja nem volt egyszerű a döntőig, ugyanis az első két meccsen csak egy pontot gyűjtöttek, azonban ezt követően beindultak. Ráadásul a folytatásban annyira stabilan védekeztek, hogy még gólt sem kaptak.

– A tornán a csoportokból az első két helyezett mellett a két legjobb harmadik jutott a negyeddöntőbe – folytatta Korcsmár István. – Mi 13 pontot gyűjtve, a második helyen mentünk tovább. Az első két meccs elment arra, hogy erőltettük az egyéni játékot, ami nem igazán vezetett eredményre, hiszen az elsőn döntetlent játszottunk, a másodikon pedig kikaptunk, így a folytatásban figyelnünk kellett, mert tudtuk, ha tovább akarunk jutni, már nem hibázhatunk. Ezért egy biztos védekezésre váltottunk, ami bevált, hiszen már nem kaptunk gólt a torna során. Kijött, hogy sokat játszunk együtt, jól ismerjük egymást, illetve az, hogy mindannyian játszottunk magasabb osztályban.