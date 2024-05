A pénteki hosszabb számokat követően szombaton délelőtt a rövidebb távok előfutamával folytatódott az 56. Csik Ferenc Emlékverseny. Mielőtt azonban a medencébe ugrottak volna a sportolók, a szervezők az 1936-os berlini olimpiai bajnok mellszobrának koszorúzására várták őket. Ezt követően rendezték meg az előfutamokat, majd a délután folyamán a döntőket az emlékversenyen, melyen 47 csapat közel 350 sportolója állt rajtkőre.

– Az ország minden tájáról érkeztek, Szombathelytől, Budapesten át Debrecenig, emellett nagyon sok szlovák csapat is képviseltette magát – nyilatkozta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Utóbbi annak köszönhető, hogy Szlovákiában töröltek egy nagy eseményt, viszont a sportolók szerettek volna egy előfutam, döntő lebonyolítású megméretésen részt venni az országos bajnokságaink előtt. Elterjedt a híre a versenyünknek, így nap, nap után egyre több klub keresett meg azzal, hogy Kaposvárra jönne. Számunkra mindig szívderítő, amikor külföldi csapatok érkeznek, hiszen színesítik a versenyt, és a sportolóknak is jó, ha nem mindig ugyanazok ellen küzdenek. A népes mezőnynek és a remek hangulatnak is köszönhetően pedig jó időeredmények születtek Kimondva, kimondatlanul az a célunk, hogy az országos bajnokságokon jól szerepeljünk, ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy hasonló körülményeket teremtve próbáljuk felméri az úszókat.

Az 56. Csik Ferenc Emlékverseny második napjának somogyi dobogósai

200 m vegyes. Férfi, C: 2. Ságvári Ádám Károly (KASI). D: 3. Detrich Viktor (NivoMed). Női, C: 2. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed).

50 m gyors. Férfi, A: 3. Vince Marcell (Adorján). B: 2. Kakuk Koppány Zéta (KASI). D: 2. Horváth Barnabás (NivoMed). Női, A: 2. Király Flóra (KASI), 3. Győrffy Lili Anna (KASI). B: 3. Pálca-Juhász Emese (KASI). C: 1. Gadányi Hédi (NivoMed), 2. Bátori Csilla (KASI).

100 m mell. Férfi, A: 3. Patakfalvi Áron (KASI). D: 2. Detrich Viktor (NivoMed). Női, B: 2. Gyulás Fanni (KASI), 3. Horváth Zsófia (NivoMed). C: 1. Klujber Hanna Napsugár (NivoMed). D: 3. Vincze Kata (KASI).

50 m hát. Férfi, D: 2. Horváth Barnabás (NivoMed). Női, A: 2. Tiszperger Júlia (KASI). B: 2. Juhász Anna (KASI). C: 3. Angyal Csenge (Adorján).

200 m gyors. Férfi, A: 2. Sárközi Szabolcs (KASI), 3. Lengyeltóti Bence (Adorján). B: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). C: 2. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). D: 2. Tóth Medárd (Adorján). Női, A: 2. Király Flóra (KASI). B: 1. Pálca-Juhász Emese (KASI), 3. Gulyás Fanni (KASI). C: 1. Gadányi Hédi (NivoMed). D: 1. Gasparics-Szigeti Lilla (KASI).

100 m pillangó. Férfi, D: 1. Tóth Medárd (Adorján), 3. Károly Keve (KASI), Női. A: 3. Detrich Luca (KASI). C: 1. Bátori Csilla (KASI).

200 m hát. Férfi, A: 2. Sárközi Szabolcs (KASI). D: 1. Detrich Viktor (NivoMed), 3. Szabó Zsombor (NivoMed). Női, A: 2. Bakó Luca (KASI), 3. Tiszperger Júlia (KASI). C: 1. Gadányi Hédi (NivoMed), 3. Varga Izabella (NivoMed).