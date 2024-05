A negyedik helyért lépett pályára a Rákóczi, amely a korábban magasabb célokért is küzdő, jelenleg éppen bent maradó Érdet fogadta az idény utolsó meccsén. A hazaiak gyorsan szerették volna érvényre vinni az akaratukat, azonban a felső kapufa nem támogatta őket ebbe. Babinszky Bence ugyanis nyolc percen belül kétszer is elvégezhetett egy szabadrúgást tizenhét méterre az érdi kaputól, azonban mind a kettő végén a felső léc volt a végállomás. A második előtt viszont megfogyatkoztak a vendégek, hiszen Farkas Bálint gólhelyzetben rántotta le a kilépő Horváth Balázst. A megfogyatkozó érdiek a félidő derekán gólhátrányba is kerültek: Ekker Milán középre ívelését követően Babinszky Bence lőtt közelről a hálóba (1–0). A vendégek viszont nem adták fel, hiszen a bent maradás kivívása után már teher nélkül futballozhattak, s egy szabadrúgás után Németh Gábor fejesével kiegyenlítettek (1–1). A Rákóczi viszont a következő támadás végén visszaszerezte előnyét: Babinszky Bence csodás mozdulattal vette át a labdát, amivel becsapatba védőjét, majd nagy erővel, ballal lőtt a kapu bal oldalába (2–1). A szünet előtti percekben egy kisebb rövidzárlat alakult ki a hazai védelemben, amit a tíz emberrel futballozó érdiek kihasználtak, s megfordították a találkozót. Előbb Monori Norbert az védőjét megelőzve lőtt a kapuba öt méterről (2–2), majd két perc múlva Szabó Richárd kapott jó kiugratást, s tíz méterről gurított a hálóba (2–3). Ezzel azonban még nem volt vége a játékrésznek, ugyanis a kaposváriak a középkezdés után támadásba lendültek, Bíró Dominik pedig kiharcolt egy tizenegyest, amit biztos lábbal értékesített (3–3).

Fotó: Lang Róbert

A második játékrészt ígéretes kaposvári helyzetekkel indult, a Rákóczi teljes mértékben a kezébe vette a mérkőzés irányítását. Egyre nagyobb nyomás alá helyezte az Érdet, de hiába jöttek futószalagon a lehetőségek, rendre kimaradtak. Az viszont érezhető volt, hogy a hazaiak minden megtesznek a három pontért, hiszen Székely Tibor, a Rákóczi mestere az egyik belső védőjét, Heil Mátét is lehozta a pályáról, hogy helyére egy vérbeli támadó, Mayer Milán álljon be. Ezzel még tovább nőtt a nyomás a vendégeken, akik csak a 86. percben roppantak össze alatta. Ekkor Mayer Milán szögletét követően Gál Mátyás csúsztatta meg a labdát, amit Babinszky Bence egy méterről, mellel sodort a kapuba (4–3). A Rákóczi támadója itt nem állt meg, az utolsó percben egyéni akcióba kezdett, s egy cselsorozat végén magabiztossá tette a győzelmet (5–3).