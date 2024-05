A dobogóról bár éppen lecsúszott, azonban a negyedik helyet még megszerezheti a Kaposvári Rákóczi FC, amely remek sorozatban van, ugyanis nyolc meccse veretlenek a zöld-fehérek, akik az Érd ellen nyújtanák tovább ezt a szériát.

– Mindenképpen győzelemmel és jó játékkal szeretnék búcsúztatni a tavaszi szezont – mondta Bíró Dominik, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Egyértelmű, hogy a negyedik hely a cél, mivel sajnos a dobogóra már nem férünk fel. Őszintén, az őszi szezon végén még az 5-6. helyre saccoltam a csapatot, de a téli felkészülés alatt és az azt követő félévben nagyon sok munkát tettünk bele abba, hogy ott tartsunk, hogy egyáltalán a dobogóról beszélhettünk. Nyilván, némi szerencsével lehetnénk előrébb is a tabellán, de ez most így alakult. Úgy gondolom, a szurkolókat igyekeztünk kiszolgálni amennyire csak tudtuk, így egyre többen járnak a hazai és az idegenbeli meccseinkre egyaránt.

Az Érdi VSE a kaposváriakkal ellentétben nincs jó formában, ugyanis csak a kilencedik helyen áll. A csapat nemrég edzőváltáson esett át, ugyanis Ebedli Zoltán, Csiszár Zoltán párost a sikertelen szereplés miatt leváltotta a vezetőség, s a korábban a BFC Siófoknál is dolgozó Domján Attilát nevezte ki vezetőedzőnek. Az új trénerrel az Érd az előző körben, a Mohács négy-egyes legyőzésével biztosította be a harmadosztályú tagságát.

Az Érdhez hasonlóan Bíró Dominik sem a legsikeresebb kaposvári szezonját tudhatja maga mögött. A támadó, aki a Rákóczi legutóbbi élvonalba jutásából oroszlánrészt vállalt, ebben az idényben négy gólnál jár, azonban minden igyekezetével azon dolgozik, hogy a rövid nyári szünetet követően egy sikeresebb idény következzen számára és a Rákóczi számára is.

– Amikor pályára léphetem próbáltam minden tőlem telhetőt megtenni, hogy segítsek a csapatnak – mondta Bíró Dominik. – Sajnos nem úgy alakult ez a fél évem, ahogy elterveztem. A nyári szünet alatt szeretnénk sok időt tölteni a családommal. Egy rövid nyaralást terveztünk erre az időszakara, hiszen nemsokára eggyel többen leszünk, ami már alig várok.