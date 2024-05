Ifjabb Horváth László vezetőedző a Németh Máté, Farkas Sándor, Botházy Péter, Kovács Gábor alkotta csapatnak szavazott bizalmat. Németh Máté Tóth Zoltán ellen egy szettet nyert, így a hazaiak zsebelték be az egységet, ám mint utóbb kiderült ez volt a becsületpontjuk, hiszen ezután már a vendégek domináltak. Bejutott a legjobb négy közé az Investment Közutasok Kaposvári TK a Magyar Kupában, miután idegenben is legyőzte a Bábolnát, a négyes döntőt június elsején rendezik Debrecenben. Kiváló formában játszott, s 659 fát tett a közösbe, ami azt jelentette, hogy behúzta mind a négy szettet. Botházy Péter 596, míg Kovács Gábor 594 fáig jutott és ők is megszerezték a csapatpontot, így végül 5–1-re nyertek az investmentesek, s kettős győzelemmel jutottak be a Magyar Kupában a legjobb négy közé.

Bábolna SE–Investment Közutasok Kaposvári TK 1–5 (2239–2433)

Eredmények: Tóth Zoltán 606–Németh Máté 584 (3:1); Mogyorósi Balázs (Tiberi Marcell Jácint) 544–Farkas Sándor 659 (0:4); Brázik Tamás 514–Botházy Péter 596 (1:3); Szász László 575–Kovács Gábor 594 (2:2).

A férfiteke NB II. Nyugati csoportjának 21. fordulójában a Lauf-B TK együttesét fogadta az Investment Közutasok Kaposvári TK II. Nagy tétje volt a találkozónak, hiszen a somogyiak a harmadik, míg a vendégek a második helyen álltak a játéknap előtt, egyaránt 23-23 ponttal. Az összecsapást végül nagy csatában 5–3-ra nyerte a házigazda, így eggyel feljebb lépett a tabellán, s ha a zárórán pontot szerez a sereghajtó Pápai Vasas TK II. ellen, akkor készülhet az NB I-es osztályozóra.

Investment Közutasok Kaposvári TK– Lauf-B TK 5–3 (3370–3267)

Eredmények: Németh Tibor (Fajtai Arnold) 517–Szűcs József 615 (0:4); Miklós Gyula 552–Hodosi Géza 519 (2:2); Ripli Benedek 583–Klinger Csaba 527 (3:1); Nagy Gergő 624–Csarankó László (Virág István) 487 (4:0); Illés Richárd 548–Németh Richárd 555 (1:3); Wagner Mihály 546–Becze Ferenc 564 (1:3).