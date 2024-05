- Herr Cooles Classicoval megvan az olimpiai kvalifikációnk, teljesítettük a követelményeket. Neki ez volt az első ilyen hosszú négy csillagos versenye, meg vagyok vele elégedve - nyilatkozta a korábban Kaposváron lovagoló Kaizinger Balázs, a Lovasaink útja az olimpiára Facebook oldalnak. - A díjugrató pálya kellően technikás volt és a magassággal sem spóroltak. A tegnapi terep körülbelül nyolcvan százaléka két méter széles asztalokból, „MIM” oxerekből állt, megkérdezte a lovakat, Classico is kiugrotta magát kicsit, ezt az ugrópályán lehetett érzékelni, de becsülettel helytállt. Kettő verőhibát vétettünk az egyik az enyém volt, nem figyeltem eléggé. Most pihenő és vele még Luhmühlenbe fogok menni egyet rövid négy csillagon, cél a rutinszerzés. A németek olimpiai válogatóversenye ott lesz, szóval nem kell félni attól, hogy könnyűre lesz építve. Clover a második kondivizsgán nem felelt meg. Nincs gond, jól néz ki, jó formában is volt, ez most így jött ki, a biztonság kedvéért kap egy komplett orvosi kivizsgálást, valószínűleg vele még megyünk Kronenbergbe, de ez még képlékeny.

Doerfer Noémi Piltown Harry-vel egy verőhibával teljesítette a díjugratást, ezzel a rangos 7. helyen végeztek. Crystal Barney nevű lovával pedig 12 hibaponttal zárták az ugrót. Noémi eredményei alapján tartalékként szerepel az előzetes olimpiai nevezésben, így neki is szükséges volt a „MER” minősülés, ami ezen a versenyen sikerült is mindkét lóval.