Csütörtökön az Eb-re készülő tornászok sajtónyilvános edzésen mutatták be gyakorlataikat.

– Rengeteg információt kaptam az edzés során, nem is tudok olyan sportágról, amelyben két órán keresztül kell melegíteni, és maga a tréning is lenyűgöző volt, őszintén gratulálok minden kedves hölgynek, akik bemutatták lélegzetelállító produkcióikat. Nagy dicsőség, hogy 1999 és 2017 után harmadik alkalommal rendezhet Magyarország Európa-bajnokságot – fontos volt az is, hogy minél több kvalifikációs versenyt rendezzünk a párizsi olimpia előtt – mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár.

A kontinensviadal kvalifikációs verseny, ám az Eb-n Pigniczki Fanni már párizsi indulóként léphet szőnyegre.

– Bízom benne, hogy a nézők felejthetetlen élményekkel gazdagodnak az Eb-n – hangsúlyozta a világbajnoki bronzérmes. – Hét évvel ezelőtt már volt lehetőségem hazai Európa-bajnokságon versenyezni, akkor remek volt a hangulat, labdával és szalaggal versenyeztem, és örülök, hogy újabb lehetőség adatik itthon, most már négy szerrel. Legutóbb a taskenti világkupaversenyen indultam, azóta már csak a finomhangolás zajlik. Szeretnék rontás nélkül teljesíteni az Eb-n, emellett a célom az, hogy az összetett versenyben az élmezőnyben végezzek, és szeretnék ott lenni egy szerenkénti döntőben is.

Az ötnapos Eb-n a juniorok kezdenek, majd következnek a felnőttek és a kéziszercsapatok. Deutsch-Lazsányi Erika, a sportági szövetség technikai bizottságának elnöke szerint hazai környezetben két tiszta gyakorlattal csapatban is lehet esély az olimpiai kvótára.

Az eseményen a teljes magyar csapat megjelent, a felnőtt egyéniben induló Pigniczki Fanni és Wiesner Hanna, a junior egyéniben versenyző Barkóczy Boglárka és Vukmír Elena, valamint az együttes kéziszercsapat tagjai: Hagymási Kíra, Jurca Lilla, Mészáros Mandula, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika és a kaposvári Farkas Júlia.