Az izlandi Kópavogur városában, Lettország ellen kezdte meg szereplését a magyar női röplabda-válogatott az Európa-liga „Ezüst” divíziójában. Alessandro Chiappini szövetségi kapitány előzetesen a döntőbe jutást tűzte ki célul a sorozatban, az ehhez vezető út egyik kulcsmeccse pedig, az erőviszonyok alapján épp a lettek elleni találkozó volt, amelyet 3–1-re megnyert a magyar csapat.

Idegesen kezdte a találkozót a csapat, a remekül mezőnyöző lettek három ponttal léptek el az első percekben. A folytatásban Ambrosio remek támadásaival felzárkóztunk, majd ászának köszönhetően a vezetést is átvettük. Fej-fej mellett haladtak a csapatok és bár gyakran csúszott hiba támadásainkba, Kump és Szedmák vezérletével tartottuk előnyünket. A lettek szintén olasz edzője, Daniele Capriotti mindkét időkérési lehetőségét kihasználta a végjátékban, Kump ászát követően azonban három szettlabdához jutottunk és ellenfelünk hibájának köszönhetően már az elsőt ki is használtuk, így megszereztük a vezetést.

Szedmák támadásaival kerültünk előnybe a második játszma elején, Németh és Kiss blokkjait követően már öt ponttal vezettünk, amikor ellenfelünk időt kért. Petrenkó szépen osztotta el a labdákat, szélső ütőink felváltva szerezték a pontokat, majd a Szedmákot váltó Glemboczki Zóra is egy ásszal érkezett meg a meccsbe. Kissé belealudtunk a játszmába a magabiztos előny tudatában, sokadik védekezésbeli hibánkat követően Alessandro Chiappini kénytelen volt időt kérni, hogy rendezze a sorokat. Már csak egyetlen pont maradt előnyünkből, amikor ismét magához rendelte csapatát vezetőedzőnk. A játszma vége rendkívül izgalmasan alakult, mindkét csapatnak voltak szettlabdái, ám sajnos nem tudtunk élni a kínálkozó lehetőségekkel, széteső nyitásfogadásunk megpecsételte sorsunkat, így egyenlítettek a lettek.

Alaposan megnehezítettük saját dolgunkat, hiszen ellenfelünket érezhetően feldobta a sírból visszahozott játszmagyőzelem, ám feljavuló védekezésünknek és Kiss ponterős játékának köszönhetően ezúttal is mi tudtunk először ellépni. A folytatásban Kiss fantasztikus nyitássorozatba kezdett, zsinórban tizenegy pontot szerzett együttesünk, eldöntve ezzel a játszmát. A szettet Petrenkó blokkjával lezártuk, így ismét nálunk volt az előny.

Jóval szorosabban alakult az eredmény a negyedik szett első felében, Kiss szép blokkját követően a mieink két ponttal vezettek. Magabiztos támadójátékunknak köszönhetően növelni tudtunk előnyünket, Németh három gyönyörű blokkját követően már hat ponttal mentünk. Csapatunk magabiztos, jó játékkal lezárta a találkozót és nagyon fontos győzelmet aratott idei első tétmérkőzésén.

Magyarország–Lettország 3–1 (21, –28, 9, 18) Magyarország: Kiss 22, Ambrosio 12, Petrenkó 5, Szedmák 17, Kump 6, Németh 14. Csere: Tóth (liberó), Glemboczki 3, Tóth, Erőss, Jámbor. Szövetségi edző: Alessandro Chiappini.

Alessandro Chiappini: – Feszülten játszottunk a találkozó első felében, ám a mutatott játékkal ennek ellenére elégedett voltam. A második játszma végén megremegett a kezünk, dolgoznunk kell rajta, hogy a jövőben ne fagyjunk le ilyen helyzetekben, ám a csapat erejét mutatja, hogy azonnal reagálni tudtunk és teljesen más arcunkat mutattuk a folytatásban. A harmadik és a negyedik játszmában helyenként kimondottan jól játszottunk, fontos győzelmet arattunk négy újoncot avatva, jó úton járunk.

A következő meccsen, a házigazda Izland ellen gyakorlatilag végig a magyar válogatott akarata érvényesült.

A találkozó első szettjében agresszív nyitásaival kicsit meglepte csapatunkat az izlandi válogatott, Kiss pontjainak köszönhetően azonban pocsék nyitásfogadásunk ellenére is tapadtunk ellenfelünkre. Kissé akadozott a játékunk, ám minden labdáért nagyot küzdöttek lányaink, Kump ászát követően már nálunk volt az előny. Egyre javuló teljesítménnyel a végjátékra fordulva már négy ponttal vezettünk, a szettet egy rontott izlandi nyitás zárta.

Jól kezdte együttesünk a második játszmát, de a folytatásban rengeteget hibáztunk, így fordítani tudott ellenfelünk. Németh vette hátára csapatunkat, gyors egymásutánban négy pontot is szerzett, Kiss támadásait követően időt is kért az izlandiak olasz szövetségi kapitánya, Massimo Pistoia. A végjátékra sok kérdés nem maradt, Kump remek nyitássorozattal alapozta meg az újabb részsikert.

Kiss továbbra is remekül röplabdázott, csapatunk magabiztosan vezetett a harmadik játszma elején. Erőss pontjaival növeltük tovább előnyünket, majd Szedmák is beköszönt néhány alkalommal, az utolsó percekre már csak a különbség volt a kérdéses. A szett végén Jámbor Cecília is lehetőséget kapott, női válogatottunk pedig magabiztos, három szettes győzelmet aratott, így hibátlanul, hat ponttal zárta az Európa-liga ezüst divíziójának első tornáját.

Izland–Magyarország 0–3 (–20, –15, –15) Magyarország: Kiss 13, Ambrosio 5, Petrenkó 6, Glemboczki 6, Kump 4, Németh 11. Csere: Tóth, Kertész (liberók), Jámbor 2, Szedmák 7, Tóth, Erőss 2, Radnai 2, Lászlop 1. Szövetségi edző: Alessandro Chiappini.

Alessandro Chiappini: – A találkozó elején sok hibával játszottunk, de amint sikerült kicsit megnyugodnunk feljavult a teljesítményünk. Innentől kezdve magabiztosan és jól röplabdáztunk, különösen örülök, hogy lehetőséget tudtam adni a fiataloknak, akik maximálisan éltek is a lehetőséggel, hiszen kimondottan érett, jó játékot mutattak.