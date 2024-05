Több sportágban is országos diákolimpiai elődöntőt rendezhetett Somogy, de csak a IV. korcsoportos (7–8. osztályosok) toponári tagiskola fiú röpisei harcolták ki az országos nyolcas döntő jogát. A kisebbeknél, azaz a III. korcsoportosoknál (5–6. osztályosok) szintén a Varga Péter vezette toponári tagiskola fiú alakulata lett finalista, miután megnyerte a dabronci elődöntőt.

RÖPLABDA

IV. korcsoportosok

A fiúknál a megyei bajnok házigazda toponári tagiskola egylete (a felkészítő Varga Péter) előbb sima 3–0-ra verte a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolát, majd a döntőben szintén meggyőző játékkal győzte le ugyancsak 3–0 arányban az abdai, szintén Zrínyi Ilona Általános Iskolát.

A leányoknál a megyei bajnok házigazda kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola csapata (a felkészítők Laki-Lukács Péter és Szabó Tamás) az első mérkőzésén nagy csatában 3–2-re alulmaradt a későbbi győztes székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskolától, a harmadik helyért pedig sima 3–0-ra verte a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolát, így nem jutott be a döntőbe. Az ugyancsak a megyei ezüstérmes kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola együttese (a felkészítő Kertész Gabriella Ilona) Dabroncra utazott, ahol második lett, így szintén nem jutott be a döntőbe.

KÉZILABDA

IV. korcsoportosok

A leányoknál a megyei bajnok házigazda balatonboglári általános iskola társulata (a felkészítő Varga Zsolt) az első fellépésén 27–15 arányban kikapott a későbbi győztes zuglói (Budapest) Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolától, a harmadik helyért játszott mérkőzésen pedig legyőzte 28–16 arányban a győri Gárdonyi Géza Általános Iskolát, így nem jutott be a döntőbe. A megyei ezüstérmes csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskola csapata (a felkészítők Dergecz Dezső, Kissné Hosszú Henrietta és Kiss Zoltán József) Mosonmagyaróváron lépett fel, ahol harmadik lett, így szintén nem jutott be a döntőbe.

A somogyi kosarasok hiányozni fognak az országos diákolimpiai fináléról

Kosárlabda

III. korcsoportosok

A fiúknál a megyei bajnok kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola csapata (a felkészítő Csapó Gábor Vilmos) előbb kikapott 65–41-re a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskolától, majd a harmadik helyért játszott mérkőzésen 50–24-re legyőzte a kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolát, így nem jutott be a döntőbe. A megyei ezüstérmes, szintén kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola együttese (a felkészítő Tóth Erika) Dombóvárra utazott, ahol harmadik lett, így szintén nem jutott be a döntőbe.

IV. korcsoportosok

A fiúknál a megyei bajnok kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola csapata (a felkészítő Dross Zoltán) Tapolcán, a megyei ezüstérmes, ugyancsak kaposvári Toldi Lakótelepi Tagiskola együttese (a felkészítő Csapó Gábor Vilmos) pedig Körmenden volt érdekelt, ahol egyaránt a másodikak lettek, így szintén nem jutottak be a döntőbe.