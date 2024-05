Az isztambuli versenyen 41 ország 3000 sportolója indult. A verseny az elindult 21 magyar kick-boxos számára remek felkészülési állomás volt a közelgő 29. Magyar Kick-box Világkupa előtt, amelyet június 14-16-án rendeznek a BOK Sportcsarnokban.

A pointfightingosok közül a fiatal Viczián Dániel megnyerte súlycsoportját, és az eggyel nagyobbak között is beverekedte magát a döntőbe. A nőknél a többszörös világ- és Európa-bajnok Busa Andrea Isztambulban is bizonyította, hogy az idén is jó formában van, három magabiztos győzelmet követően állhatott fel a dobogó tetejére a 60 kg-osok között.

A light-contactban Kajtár Bence a 74 kg-osok mezőnyében két nyertes meccse után a döntőben visszavágott a világranglistát vezető osztrák Kassaringnak a zágrábi Európa-kupa fináléjában elszenvedett vereségért, és 3–0-ás győzelemmel érdemelte ki az aranyérmet.

Formagyakorlatban a fegyveres specialista Tar Petra a nőknél két elsőséget is bezsebelt, míg a felnőtt férfiak mezőnyben Mónus Viktor minden színű éremből szerzett egyet-egyet.

Kick-box világkupa, Isztambul, a felnőtt magyar érmesek:

Pointfighting:

Férfiak:

63 kg: 1. Viczián Dániel

69 kg: 2. Viczián Dániel

Nők:

50 kg: 2. Török Szonja

60 kg: 1. Busa Andrea

Light-contact:

Férfiak:

74 kg: 1. Kajtár Bence

Formagyakorlat:

Férfiak:

Kreatív: 3. Mónus Viktor

Zenés: 2. Mónus Viktor

Zenés fegyveres: 1. Mónus Viktor

Nők:

Kreatív fegyveres: 1. Tar Petra

Zenés fegyveres: 1. Tar Petra