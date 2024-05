Újabb kiesés ellen küzdő csapat vár a Rákóczira, amely a Dunaújváros és a Mohács után a Fehérvár második csapata ellen sem húzná be a kéziféket. A somogyi zöld-fehérek ugyanis remek formában vannak, hét meccs óta nem kaptak ki, míg aktuális ellenfelük három meccs óta nyeretlen.

– Sosem szerencsés, ha a bajnokság vége felé olyan csapatok ellen kell játszani, melyek a bent maradásért csatáznak, mivel élet-halál harcot vívnak és emiatt kettőzött erővel küzdenek

– mondta Gál Mátyás, a Kaposvári Rákóczi FC csapatkapitánya. – Úgy gondolom, a Dunaújváros és a Mohács ellen is remekül felkészültünk, tudtuk, hogy számukra minden pont kiemelten fontos, de megtaláltuk az ellenszert és a játék képe alapján abszolút megérdemelten nyertünk, mind a két alkalommal. Jó periódusban vagyunk, tényleg örömmel futballoznunk, a hátralévő két mérkőzést is szeretnénk kiélvezni. Kitűnő a hangulat a csapaton belül, így várjuk, hogy újra pályára léphessünk. Mindent megteszünk azért, hogy elérjük a harmadik helyet, de tudjuk, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk.

Hatan is kieshetnek

A fehérváriak 25 ponttal a 14. pozíciót birtokolják, de ugyanennyi pontja van a mögöttük álló PEAC, Dunaújváros duónak, illetve az előttük helyet foglaló Mohácsnak is. Az utolsó két forduló előtt így még teljesen nyílt kérdés, hogy melyik három csapat esik majd ki, hiszen a tizedik helyezett Érd sincs még biztonságban. A Rákóczi ezzel szemben magasabb célokért küzd, a jelenleg negyedik somogyiak csak három pontra vannak a dobogótól, de ezt nem lesz könnyű elérniük. A kaposváriak helyzetét ugyanis nehezíti, hogy a már amúgy is hosszú sérültek listájára az előző mérkőzésen Hampuk Ádám neve is felkerült, valamit az is, hogy Ekker Milán sárga lapos eltiltás miatt kénytelen kihagyni a székesfehérvári fellépést.