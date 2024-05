Remy Abell az alsóházi rájátszás során először állt Dalibor Damjanovic rendelkezésére, az amerikai légiós azonban érezhetően sokat hagyott ki, így nem tudott húzóember lenni Körmenden, ahol Milos Koprivica is adós maradt a hatékony kosárlabdával. A szerb center az elmúlt hetekben a Kaposvár meghatározó játékosa volt és ez most nagyon hiányzott a parketten.

Ennek ellenére jól kezdte a mérkőzést a Kometa Kaposvári KK, mely a 8. perc elején még 9–15-re vezetett. Innen jött egy 15–0-ás hazai rohanás, ami után a második negyed elején már 24–15 állt az eredményjelzőn. Ez az ötperces rövidzárlat pedig gyakorlatilag el is döntötte a bajnoki pontok sorsát, Dalibor Damjanovic együttese ugyanis innentől végig futott az eredmény után.

Körmendi oldalon Anderson Tolbert remekelt, a légiós végül 35-ös VAL-al (összesített statiszikai mutató) zárt, míg somogyi részről ezúttal senki sem ért 20-as érték fölé. Nem úgy hazai oldalon Nikola Djogo (28), illetve Malik Morgan (21). Noha a Kaposvár a harmadik és a negyedik negyedet is megnyerte pár ponttal, reális egyenlítési lehetősége nem volt a Damjanovic-csapatnak, mely vereségével már szombaton kieshetett volna az élvonalból.

A Szedeák azonban 83–85-re győzni tudott a KTE-Duna otthonában, ezzel hatalmas szívességet téve a Kaposvári KK-nak, mely csak és kizárólag akkor maradhat bent, ha jövő szerdán nyerni tud a KTE-Duna otthonában. És akkro az utolsó fordulóról még nem is beszéltünk, de addig nem is érdemes, amíg a szerdai játéknap eredményei nincsenek meg. Szombati győzelmével az Egis Körmend és a Szedeák is bebiztosította bennmaradását, így már az is biztos, hogy a kieső a Kometa Kaposvári KK - KTE Duna duóból kerül ki.

Egis Körmend–Kometa Kaposvári KK 83–76 (18–15, 25–16, 21–24, 19–21)

Körmend, Városi Sportcsarnok: ?? néző, V.: Cziffra Csaba Zsolt, Győrffy Pál Attila, Jakab László Imre.

Egis Körmend: Tolbert (25/3), Morgan (14/9), Basic (4), Takács K. (2), Konate (4). Csere: Ferencz (12/6), Djogo (12/3), Doktor (7/3), Kiss M. (3/3), . Vezetőedző: Kocsis Tamás.

Kometa Kaposvári KK: Jackson (12/3), Halmai (5), Filipovity(17/9), Eaddy (22/12), Koprivica (3). Csere: Paár (-), Puska (7/3), Abell (6), Bogdán (4). Vezetőedző: Dalibor Damjanovic.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–3. 5. p.: 5–9. 8. p.: 13–15. 10. p.: 18–15. 13. p.: 24–17. 16. p.: 30–26. 18. p.: 38–28. 20. p.: 43–31. 24. p.: 53–45. 27. p.: 59–48. 30. p.: 64–55. 33. p.: 68–61. 36. p.: 75–67. 39. p.: 81–74.

Mestermérleg

