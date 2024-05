Miután a házigazdák harcban vannak a dobogóért, ráadásul az utóbbi három bajnokin is negyven gól felett dobtak, nem ígért sok jót a bogláriaknak ez a bajnoki, ennek megfelelően nyolc perc után már ötgólos hátrányban voltak (6–1), majd huszonhárom percet követően tízben (17–7), amely a szünetig meg is maradt. Bakó Botond kapusai négy labdát fogva – melyből három Zajé volt – tizenhat százalékon védtek, elől pedig a tizenegy találatból nyolcat – egyenlően elosztva – a Wald, Keceli-Mészáros duó szerzett.

A fordulás után egy kérdés maradt, újra negyven fölé kerülnek-e a házigazdák? Igen, immár sorrendben negyedszer, köszönhetően Schatzl Natalienak, aki ötször is betudott találni. Schatzl mellett a korábbi akadémista, Varga Emília négyszer is bevette volt klubja hálóját. Boglári oldalon Alaxai volt, aki próbálta tartani a lépést a házigazdákkal, négyszer is eredményes volt ebben a harminc percben. A meccset öttel zárta, öt kísérletből, ami a szezon legjobb játéka volt tőle támadásban! Tavaly decemberben, a FTC-Rail Cargo Hungaria ellen néggyel debütált az élvonalban boglári mezben, azóta váratott magára ez a teljesítmény tőle. Wald ezzel szemben már harmadszor ért el ötöt ebben a bajnokságban, Keceli-Mészáros pedig a legutóbbi forduló után másodszor. Waldnak – Alaxaihoz hasonlóan – nem volt rontott kísérlete, Keceli-Mészárosnak viszont kettő is, ám így is kijár neki a dicséret. Ők hárman tizenötöt vállaltak a huszonhárom dobott gólból. A házi gólkirálynőnek, Faragó Leának viszont nem ez volt a legjobb napja, egyetlen akciógólt ért el, amire mindössze kétszer volt eddig példa az eddigi huszonkét forduló alatt. Fazekassal párban tizenegy kísérletből két gólt értek el.

K&H női kézilabda liga – 22. forduló

Motherson Mosonmagyaróvári KC – NEKA 42–23 (21–11)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 700 néző. Vezette: Bátori Bence Martin, Szécsi Lantos Boldizsár

Motherson Mosonmagyaróvári KC: Szemerey – Udvardi 1, Lancz 3, Tóth E. 2, Pásztor 3, Ivancok 6, Stranigg 5 (1). Csere: Hadfi, Horváth Sz. (kapusok), Tóth G. 2, Sztankovics 3, Faragó Luca 4, Albek 2, Bardi 2, Schatzl Natalie 5, Varga E. 4 (1). Vezetőedző: Gyurka János

NEKA: Zaj – Molnár D., Lapos 2, Bató 1 (1) Győri V., Faragó Lea 2 (1), Wald 5. Csere: Csapó K. (kapus), Keceli-Mészáros 5, Alaxai 5, Kriston 1, Munteau-Korodi, Fazekas V., Matucza, Berei 1, Katona 1. Vezetőedző: Bakó Botond

Hétméteresek: 2/2 (1/1), illetve 2/2 (1/1)

Kiállítások: 6 perc (4 perc), illetve 4 perc (4 perc)

MESTERMÉRLEG

Gyurka János: – A legnagyobb kérdés az volt, hogy tudunk-e végig koncentrálni. Az első félidőben jól működött a lerohanás, a gyors befejezések. A második félidőben a koncentráció kicsit alábbhagyott, bele-bele hibáztunk. Próbáltuk tartani a tempót, ez négy meccs óta jól működik, és még négy meccsen kell működnie. Mindenki megkapta a lehetőséget, néhányan talán élhettek volna ezzel jobban is.

Bakó Botond: – Nagyon messze vagyunk tudásban és sebességben ettől a szinttől. A mi lányaink most tanulják, tapasztalják ezt a típusú játékot. Két olyan mérkőzésünk következik hamarosan, amelyek a bentmaradás szempontjából fontosak lesznek. Küzdünk és harcolunk tovább.