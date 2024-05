Prucsi Miklós tanítványai szombat este gáláztak a Somogyjád ellen., a 11–0-ra megnyert mérkőzés és a hármas sípszó után kék füstgránátok kíséretében durrantak a pezsgők és indult az önfeledt ünneplés (videó az ünneplésről ITT). Másnap a Dél-Balaton FC nyolcat gurított a sereghajtó ellen, a góllövőlistát vezető Galgóczi Károly pedig egymaga ötször zörgette meg a Balatonszárszó hálóját. A gólkirályi cím szempontjából erre szükség is volt, ugyanis a Nágocs gólfelelőse, Balogh Márió zsinórban a második bajnokiján ért el mesternégyest. Az újonc egyébként továbbra is szépen teljesít, Darázs István együttese még akár a negyedik helyre is odaérhet. Ezt a pozíciót most a Böhönye foglalja el, miután ötöt gurított a Balatonföldvár ellen és a két csapat helyet cserélt a tabellán.

Kaposmérő SE–Somogyjádi SZSE 11–0 (3–0)

Kaposfő; V.: Schell Zsolt.

Kaposmérő: Szücs, Rákosa, Csatos, Stikrád, Balogh R., Zalivadnij, Rubecz, Lóki (Szépes 40.), Török, Heizer (Nagyhegyesi 49.), Szabó A. (Begovácz 58.). Vezetőedző: Prucsi Mikós.

Somogyjád: Buni (Szabó M. 69.), Vajda, Hideg, Brunner, Madeira-Lopes, Magyar (Petes 69.), Bunovácz, Bathó, Horváth E. (Károlyi 46.), Pap T., Gelencsér. Vezetőedző: Szabó Miklós.

Gólszerzők: Lóki (22.), Török (32.), Rubecz (40., 46., 52., 86.), Rákosa (49., 74.), Szépes (54.), Zalivadnij (57.), Nagyhegyesi (71.).

Ifjúsági meccs: 7–1.

Kéthely SE–Nágocs SE 2–5 (1–1)

Kéthely; V.: Hegyi Attila.

Kéthely: Jagadics, Nikula (Németh B. 46.), Márkus, Kolozs, Nemes, Kutor B., Kormos, Csegzi, Kutor G., Török (Fekete 82.), Fenusz. Vezetőedző: Nikula András.

Nágocs: Erbár, Illés, Bajczi, Balassa, Madarász, Nagy L., Balogh M., Bőhm, Barczi (Lufcsik 46.), Szuhi (Böhm 70.), Gáspár. Vezetőedző: Darázs István.

Gólszerzők: Kutor (27., 74. - büntető), illetve Balogh M. (13., 47., 54., 64.), Nagy L. (57.).

Ifjúsági meccs: 1–2.

Mezőcsokonya SE–Lengyeltóti VSE 2–2 (1–1)

Mezőcsokonya; V.: Gyurka Bálint.

Mezőcsokonya: Iványi Bo., Iványi Be. (Herbel 46.), Ceglédi, Mező, Kiss M. Buzsáki, Ács, Huszár, Horváth J., Cser (Plajbász 28.), Orsós K. Vezetőedző: Mátés Balázs.

Lengyeltóti: Izsák, Szenyéri, Piukovics M., Schmida, Szekeres, Tóth M., Hosszú (Rack 69.), Piukovics K., Tóbiás, Pamuki, Tóth A.. Vezetőedző: Szentes Róbert.

Gólszerzők: Ács (43., 63.), illetve Szenyéri (25.), Rack (73.).

Kiállítva: Huszár (67.), illetve -

Ifjúsági meccs: 1–4.

Böhönye KSE–Balatonföldvári SE 5–2 (3–0)

Böhönye; V.: Horváth Gábor.

Böhönye: Budai (Szabó Cs. 46.), Kocsis, Hajdu, Gőbölös, Garai, Farkas T. (Csizmadia 89.), Farkas Cs., Kiss B. (Huszka 75.), Ruzsics, Mózes (Váradi 71.). Vezetőedző: Pintér József.

Balatonföldvár: Porédos, Tislér, Schmidt (Kovácsik 46.), Illés, Bacskai, Lakos, Óvári, Kadlicskó, Nagy J., Herczeg, Kovács N. Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Farkas T. (25.), Ruzsics (29.), Farkas Cs. (36., 76.), Mózes (65.), illetve Kadlicskó (73.), Kovácsik (84.).

Ifjúsági meccs: 2–6.

Dél-Balaton FC–Balatonszárszó NKSE 8–3 (4–0)

Balatonszemes; V.: Hegyi Attila.

Dél-Balaton FC: Závec (Gáspár 53.), Huszár, Balása, Andermann (Ódor 71.), Galgóczi, Böröczky, Herczeg, Szekér, Bán (Erdélyi 71.), Vajandt (Dobai 65.), Grübl (Végh 59.). Vezetőedző: Böröczky Bánk.

Balatonszárszó: Zelei, Balassa, Molnár G., Császár (Szücs 70.), Zsombok (Baranyai 46.), Takács D., Mónos (Huszár 46.), Késmárki, Bolla (Kelemen 78.), Varga B. (Mócsán 46.), Fenyár. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Gólszerzők: Galgóczi (9., 22., 45., 52., 69.), Böröczky (43.), Balása (47.), Szekér (77. - büntető), illetve Mócsán (55.), Császár (61.), Takács D. (80.).

Ifjúsági meccs: 7–1.

Somogyvár KÖSE–Kaposfői KISKE 2–3 (1–1)

Somogyvár; V.: Kozma József.

Somogyvár: Tamási. Virágh (Varga L. 72.), Pacsai, Nemes, Piukovics, Bogdán, Makai, Kesztyűs, Kontra, Nagy SZ. (Gelencsér 46.), Horváth M. (Szita 55.). Vezetőedző: Miletics Péter.

Kaposfő: Szira, Dörömböző, Guzmics, Fésűs, Bartos (Reszelő 89.), Ivusza, Kiss G., Milis, Weimann, Herbel, Fejes (Sovány 83.). Vezetőedző: Novák László.

Gólszerzők: Makai (39.), Bogdán Z. (49.), illetve Fésűs (1.), Milis (50.), Weimann (84.).

Ifjúsági meccs: 0–13.

Buzsák KSE–Balatonszabadi SE 3–1 (3–0)

Buzsák; V.: Perák András.

Buzsák: Gyurkó, Drubi, Hatos, Kisharmadás, Insperger, Proity, Zakariás (Sáfár 85.), Pántics (Borsi 46.), Fenyár (Fejes 46.), István (Babina 46.), Tóth Sz. Vezetőedző: Perusza Balázs.

Balatonszabadi: Jónás, Horváth T., Horváth M., Bárány, Bene, Keszler, Szentpéteri, Ticz, Kokas, Horváth B., Szakálas. Vezetőedző: Horváth Bence.

Gólszerzők: Pántics (9.), Kisharmadás (30.), István (35.), illetve Jónás (63.).

Kiállítva: Proity (24.), Hatos (69.), illetve -

Ifjúsági meccs: 2–0.

Kiskorpádi SE–1926 PSE Fonyód 2–1 (1–1)

Kiskorpád; V.: Ballér László.

Kiskorpád: Liska, Blinczki (Burda Dáv. 87.), Kelemen, Burda Dán., Horváth M., Erdei, Nagy K., Büki, Ábrahám, Sznopek, Ölbei (Szerencsés 80.). Vezetőedző: Récsei János.

Fonyód: Francsics, Czink, Fehér, Szabó D. (Horváth P 59.), Molnár M., Hujbert, Tollár, Vándor, Magyar, Jóna (Fábián 59.), Cséplő (Bór 70.). Vezetőedző: Graszl Norbert.

Gólszerzők: Nagy K. (38.), Erdei (58.), illetve Molnár M. (24.).

Ifjúsági meccs: 8–2.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) – 35 gól

2. Balása Márk (Dél-Balaton FC) – 29 gól

2. Balogh Márió (Nágocs SE) – 29 gól

4. Rubecz Péter (Kaposmérő SE) – 24 gól

5. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE) – 20 gól

6. Farkas Csaba (Böhönye KSE) – 19 gól

7. Mátés Balázs (Mezőcsokonya SE) – 18 gól

8. Szekér Zoltán (Dél-Balaton FC) – 16 gól