Galgóczi Károly hiába szerezte meg szezonbeli 30. találatát, a Böhönye után a Lengyeltóti is legyőzte a Dél-Balaton FC-t melynek így csupán matematikai esélye maradt a bajnoki címre. A listavezető Kaposmérő ugyanis ezúttal is magabiztosan nyert, egy ötöst gurított Kaposfőn. Ha egy hete azt írtuk, hogy Prucsi Miklós csapata már fél kézzel fogja a bajnoknak járó serleget, akkor most hozzátehetjük, hogy másik kézzel is megfogták, és már csak felemelni kell.

A 27. fordulóban a tabella utolsó hat helyezettje közül senki sem szerzett pontot, a felsőházban viszont újabb győzelmet szerzett a Böhönye és a Nágocs. Utóbbi színeiben Balogh Márió lőtt mesternégyest, míg előbbi zsinórban a hetedik győzelmét aratta. Pintér József együttese a tavasz folyamán eddig megszerezhető harminchat pontból harminchármat bezsebelt.

Lengyeltóti VSE–Dél-Balaton FC 3–2 (2–1)

Lengyeltóti; V.: Cservölgyi Szilárd.

Lengyeltóti: Izsák, Piukovics, Szenyéri, Pamuki M., Schmida (pamuki A. 46.), Szekeres, Tóth M., Tóth A., Tóbiás, Fucsik, Hosszú (Horváth T. 46.). Vezetőedző: Szentes Róbert.

Dél-Balaton FC: Závec (Bauman 79.), Rózsa (Ódor 64.), Bán, Balása, Galgóczi, Magyari, Varga Á. (Végh 67.), Majoros Ba. (Tardi 81.), Vajandt, Majoros Bá., Komáromi. Vezetőedző: Böröczky Bánk.

Gólszerzők: Piukovics (12.), Szekeres (19. - büntető), Szenyéri (53.), illetve Balása (31.), Galgóczi (71.).

Ifjúsági meccs: 0–3.

Balatonföldvári SE–Kiskorpádi SE 4–2 (1–1)

Balatonföldvár; V.: Balikó Zoltán.

Balatonföldvár: Mihályi (Lakos 6.), Tislér, Schmidt, Illés (Bagyarik 54.), Óvári, Kurdi (Bacskai 46.), Koseluk, Nieselberger (Sarkadi 77.), Nagy J. (Schneider 75.), Kadlicskó, Kovács N. Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Kiskorpád: Tánczos, Blinczki, Horváth M. (Nagy K. 31.), Kelemen, Erdei, Hortobágyi, üki, Burda, Sznopek, Ábrahám, Szerencsés. Vezetőedző: Récsei János.

Gólszerzők: Illés (27.), Koseluk (51., 90. - mindkettő büntetőből, Óvári (67.), illetve Nagy J. (3. - öngól), Blinczki (81.).

Ifjúsági meccs: 8–0.

1926 PSE Fonyód–Kéthely SE 0–3 (0–0)

Fonyód; V.: Mátyás László.

Fonyód: Graszl, Czink, Mezriczki (Semsey 81.), Fehér, Szabó D. (Jóna 66.), Molnár M., Tollár, Vándor, Horváth P. (Németh Á. 46.), Magyar, Cséplő. Vezetőedző: Graszl Norbert.

Kéthely: Jagadics, Nikula Zs., Kolozs, Nemes, Kutor B., Kutor G., Csegzi, Nikula A., Török R., Török Á., Fenusz. Vezetőedző: Nikula András.

Gólszerzők: Nemes (53.), Kutor (90.), Török R. (92.).

Ifjúsági meccs: 0–3.

Nágocs SE–Buzsák KSE 5–2 (3–1)

Nágocs; V.: Czár Krisztián.

Nágocs: Erbár, Illés, Bajczi (Böhm 82.), Nádori, Balassa, Madarász, Lufcisk (Szuhi 63.), Balogh M., Darázs (Németh T. 78.), Bőhm, Gáspár. Vezetőedző: Darázs István.

Buzsák : Szulimán, Drubi, Hatos, Kisharmadás, Proity, Borsi (Sáfár 82.), Zakariás, Pántics, Fenyár, Fejes, Babina. Vezetőedző: Perusza Balázs.

Gólszerzők: Balogh M. (5. - büntető, 13., 26., 75.), Gáspár (89.), illetve Hatos (34., 87. - büntető).

Ifjúsági meccs: 1–2.

Balatonszabadi SE–Somogyvári KÖSE 2–0 (1–0)

Balatonszabadi; V.: Hegyi Attila.

Balatonszabadi: Szentpéteri, Rencz (Takács P. 46.), Jónás, Erdős, Fenyvesi, Bárány, Bene, Ticz, Horváth B., Szakálas, Szarka. Vezetőedző: Horváth Bence.

Somogyvár: Jurkovics, Horváth M., Gelencsér, Piukovics, Bogdán Z., Makai, Pápai, Kesztyűs, Kontra, Szita (Nikolausz 74.), Nagy Sz. Vezetőedző: Miletics Péter.

Gólszerzők: Fenyvesi (18.), Szarka (46.).

Ifjúsági meccs: 7–1.

Kaposfői KISKE–Kaposmérő SE 0–5 (0–2)

Kaposfő; V.: Böröczi Zoltán.

Kaposfő: Szira, Teruzzi, Reszelős (Joó 79.), Fésűs, Bartos, Ivusza, König (Horváth K. 73.), Sovány, Weimann, Herbel, Guzmics. Vezetőedző: Novák László.

Kaposmérő: Szücs, Rákosa (Begovácz 75.), Kuvkó, Stikrád, Balogh R., Zalivadnij, Rubecz (Szépes 62.), Török, Heizer, Szabó A., Laki-Molnár. Vezetőedző: Prucsi Miklós.

Gólszerzők: Rubecz (27., 42.), Laki-Molnár (42., 85.), Heizer (71.).

Ifjúsági meccs: 3–4.

Szomogyjád SZSE–Mezőcsokonya SE 1–5 (1–2)

Szomogyjád; V.: Tekács Márton.

Szomogyjád: Szentgróti, Hideg, Brunner, Kökény (Fejes 68.), Bosnyák, Madeira-Lopes, Magyar (Baracsi 55.), Vajda, Bunovácz (Buni 79.), Szabó M., Bogdán Á. Vezetőedző: Szabó Miklós.

Mezőcsokonya: Ódor, Huszár (Plajbász 55.), Herbel (Negy G. 70.), Ceglédi (Vendriczki 75.), Mező, Kiss M., Buzsáki, Szilvai, Horváth J., Cser, Orsós K. Vezetőedző: Mátés Balázs.

Gólszerzők: Bosnyák (35.), illetve Cser (7., 53.), Ceglédi (16. - büntető), Plajbász (75.), Nagy G. (87.).

Ifjúsági meccs: 3–5.

Balatonszárszó NKSE–Böhönye KSE 1–2 (1–1)

Balatonszárszó; V.: Virágh János.

Balatonszárszó: Zelei, Molnár G., Sarang (Baranyai 46.), Takács D., Mónos, Károlyi, Késmárki, Bolla, Zsombok, Varga B. (Szűcs 80.), Fenyár. Vezetőedző: Baranyai Dávid.

Böhönye: Kovács M., Kocsis, Pintér (Huszka 80.), Hajdu, Kiss B., Csizmadia, Farkas T., Farkas R., Bakos, Váradi, Mózes. Vezetőedző: Pintér József.

Gólszerzők: Varga B. (3.), illetve Mózes (17.), Bakos (72.).

Ifjúsági meccs: 4–3.

Mesterlövészek

A góllövőlista élmezőnye:

1. Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) – 30 gól

2. Balása Márk (Dél-Balaton FC) – 28 gól

3. Balogh Márió (Nágocs SE) – 25 gól

4. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE) – 20 gól

4. Rubecz Péter (Kaposmérő SE) – 20 gól

6. Mátés Balázs (Mezőcsokonya SE) – 18 gól

7. Farkas Csaba (Böhönye KSE) – 17 gól

8. Szekér Zoltán (Dél-Balaton FC) – 15 gól

