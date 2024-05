Somogy vármegyei III. osztály – 16. forduló

Szabáson aratott egygólos győzelmével bajnok a Mike FC, mely a szezon során mindössze háromszor botlott és csupán egyetlen egyszer szenvedett vereséget. A friss bajnok mögött gyakorlatilag fél kézzel fogja az ezüstérmet a Berzence, mely a Koppányvölgye otthonában gurított egy ötöst úgy, hogy gólt sem kapott. A dobogó legalsó fokáért viszont még nagy a harc. Lépéselőnyben a Zamárdi, de még a Karád, vagy a Szabás is odaérhet.

Iharosberényi Spartacus SE–Zamárdi Petőfi SE1–6

Szabás SE–Mike FC 1–2

Karád SC–Osztopán SE 2–2

Koppányvölgye FC–Berzence SE 0–5

Szabadnapos: a Csokonyavisonta KSE csapata.

Tabella

Somogy vármegyei IV. osztály, Észak – 16. forduló

A negyedosztály északi csoportjában még semmi sem dőlt el, hiszen két fordulóval a vége előtt három csapat keze is érinti a bajnoknak járó serleget. Az éllovas Balatonújlak a hétvégén nagyon mélyről kapaszkodott vissza, miután a Mernye 3–0-ra, majd 4–1-re is vezetett. Innen sikerült a fordítás, így a 16. forduló után nem történt változás az élen. A korábbi listavezető Balatonendréd 6–0-ra nyert az Ádánd ellen, míg a szezon folyamán végig az üldöző szerepkörében tetszelgő Somogybabod idegenben, Balatonberényben szerezte meg a győztesnek járó pontokat. A Balatonendréd egy, míg a Somogybabod két ponttal van lemaradva a listavezető mögött, utóbbi pedig akár nevető harmadik is lehet, hiszen az utolsó előtti fordulóban egymás ellen vív sorsdöntő rangadót a Balatonújlak és a Balatonendréd.

Visz Dél-Balaton FC–Somogyjád II. Alsóbogáti Sasok 0–3

Mernye KSE–Balatonújlaki SE 4–5

Balatonendrédi Haladás FC–Ádándi KSE 6–0

Andocs KSE–BBSC Balatonboglár 4–2

Balatonberényi KSE–Somogybabod SE 2–5

Tabella

Somogy vármegyei IV. osztály, Dél – 20. forduló

A negyedosztály déli csoportjában már bajnokként léphetett pályára a Babócsa, mely így is nyerni tudott Kaposújlakon. Az ezüstéremért viszont még továbbra is versenyben van a Somogyszob, mely ha csak szerényen is, de nyerni tudott Csökölyön, így könnyen előfordulhat, hogy az utolsó játéknapon majd még lesz tétje a Somogyszil és a Babócsa összecsapásának.

Kaposújlak SC–Babócsa SE 3–5

Csököly ÖSE–Somogyszobi VSE 1–2

Kapostáj Zimány SE–Gyékényes SE 3–5;

Homokszentgyörgyi SE–Ötvöskónyi KSE 10–0

Szabadnapos: a Somogyszili SE és a Mezőcsokonya SE II. csapata.

Kizárva: az Inke Villtek SE együttese.

Tabella