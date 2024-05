Tíz napon belül kiderül, de akár előbb is eldőlhet a Kometa Kaposvári KK sorsa, mely továbbra is utolsó, azaz kieső helyen áll az alsóházban. Dalibor Damjanovic együttese zsinórban az ötödik győzelmére készül, az elmúlt hetek jó eredményei azonban csak arra voltak elegendőek, hogy a hajrára kanyarodva éljen a remény. Hibázási lehetőség pedig már csak abban az esetben van, ha a riválisok is botlanak. Amennyiben hátralévő négy mérkőzését, így a KTE-Duna elleni idegenbeli rangadót is megnyeri a Kaposvár, akkor biztos a bennmaradás. Minden más esetben a riválisok botlására is szükség van ahhoz, hogy az élvonalbeli tagság megőrzéséről beszélhessünk. A veszélyzónában érezheti magát a Szedeák is, mely az alsóházi rájátszásban eddig két mérkőzést nyert, de esetükben még a hozott pontok száma éppen kitart.

Kaposvári szempontból tehát a feladat adott: mindig a következő mérkőzésre, így jelen esetben a szerdai Atomerőmű SE elleni összecsapásra koncentrálni, azt megnyerni és bízni abban, hogy a KTE-Duna és a Szedeák közül valamelyik botlik.

Kaposvári KK–Atomerőmű SE

Időpont: Szerda 18.00 óra

Helyszín: Kaposvár Aréna

A játéknap további párosítása: OSE Lions–KTE-Duna; Szedeák–Körmend.

Az Atomerőmű SE az alapszakaszban oda-vissza kikapott a Kaposvári KK-tól, hazai pályán 73–82-re, míg idegenben, a Kaposvár Arénában 83–68-ra. A két csapat alsóházi összecsapását azonban legutóbb az ASE nyerte meg 92–88-ra.

– Az OSE Lions elleni győzelem a hétvégén kulcsfontosságú volt, de a mérkőzés folyamán túl sok volt a hullámvölgy, ahogyan a kapott pontok száma, úgy a védekezés minősége is hagyott némi kívánnivalót maga mögött – fogalmazott Milos Koprivica, a Kaposvári KK szerb centere. – A Paks egy minden poszton jónak mondható, tapasztalt együttes. Nem mehetünk fejjel a falnak, így a siker érdekében gyors és okos kosárlabdát kell mutatnunk. Tudjuk, hogy miben jók és azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen hibákat vétettünk ellenük, így ennek szellemében készülünk – zárta gondolatát a magasember, aki a playout mezőnyét figyelembe véve a második leghatékonyabb támadólepattanózó a szintén kaposvári Ronald Jackson mögött.

A rotációval azonban továbbra is bajban lehet Dalibor Damjanovic és a szakmai stáb. Antalics Dániel térdműtét után lábadozik, míg Szőke Bálint combizomsérülés miatt került a maródiak listájára, melyen továbbra is megtaláljuk a csapat legponterősebb játékosát Remy Abell személyében.

Menetrend

A 8. forduló programja

05.11. szombat 18.00 óra

Atomerőmű–OSE Lions

Körmend–Kaposvár

KTE-Duna–Szedeák

A 9. forduló programja

05.15. szerda 18.00 óra

Atomerőmű–Körmend

KTE-Duna–Kaposvár

OSE Lions–Szedeák

A 10. forduló programja

05.18. szombat 18.00 óra

Kaposvár–Szedeák

Körmend-OSE Lions

KTE-Duna–Atomerőmű

1. OSE Lions 6 2 4 535–572 14 pont

2. Körmend 6 2 4 528–544 13 pont

3. Atomerőmű 6 4 2 563–552 13 pont

4. Szedeák 6 2 4 577–582 12 pont

5. KTE-Duna 6 4 2 516–491 12 pont

-----------------------------------------------------

6. Kaposvár 6 4 2 549–527 11 pont

* az alapszakaszból hozott pontok száma: OSE Lions (+6); Körmend (+5); Szedeák (+4); Atomerőmű (+3); KTE-Duna (+2); Kaposvár (+1)