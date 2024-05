Pocsék ősz után nem indult rosszul a tavasz, hisz az év első négy bajnokiján tizenhárom pontot szerzett az együttes, amit egy igazi rémálom követett, az utolsó tíz meccsen mindössze egy siker jött össze. Ez utóbbi is a Dragan Vukmirt váltó Jeney Gyula érkezésnek köszönhető, aki legalább arra az egy, a BVSC-Zugló ellen megnyert hazai találkozóra életet tudott lehelni az együttesbe. Ezen az említett tíz bajnokin öt pont jött össze tizenkilenc kapott góllal! Még a Pécsi MFC is összeszedett kilencet, a biztos kieső Credobus Mosonmagyaróvár, mely teljesen esélytelen volt a bennmaradásra már csak az önbecsülése miatt is begyűjtött tízet, kétszer annyit, mint a BFC Siófok. Az utóbbiak kerete pedig nem jobb a télen "beerősítő" balatoniaknál, ám nem csak a játéktudás az, ami egy labdarúgót alkalmassá tesz a másodosztályra.



A mislenyiek ősszel hetet rúgtak Winternek, ami miatt bizonyára fűti a visszavágás vágya a siófokiakat. Annak a találkozónak tevékeny részese volt kezdőként Varga, László, Major és Kitl is, aki vélhetően ezúttal is ott lesznek a pályán. Dénes ezúttal nem játszhat szegedi kiállítás miatt, miként akkor Gyurkits is kisárgázta magát erről a kilencven percről. Az előbbi a figyelem középpontjába került az elmúlt napokban, mint kiderült Bernd Stock, a korábbi magyar szövetségi kapitány, a Sepsi OSK jelenlegi trénere nem véletlenül volt a Szent Gellért Fórumban a szegediek balatoniak elleni bajnokiján, ugyanis Dénes játékékára volt kíváncsi. Nem teljesített rosszul, volt egy kapufája is, ám a második sárga lapja döntően befolyásolt a mérkőzést. Nem kérdés, hogy a harmadosztály helyett ez jóval kecsegtetőbb lehetőség.



A korábbi siófoki labdarúgókkal – Kirchner Krisztián, Horváth Péter, Tóth Zoltán, Hegedűs Márk, Daru Bence – érkező mislenyiek, akik trénre Aczél Zoltán is megfordult a Balaton partján, nincsenek a legjobb formában. Az őszi tizenhét meccsen begyűjtött harmincegy pont után, a tavaszi tizenötön már csak tizennyolcig jutott- Siófokra két vereség után érkeznek, előbb nagy meglepetésre kikaptak otthon a kiesés elől menekülő BVSC-Zuglótól (0–2), majd Csákváron is elbuktak (3–1). Ezeken mindössze egyszer találtak be, a 19 éves Hegedűs Levente révén, akinek ez volt pályafutása első másodosztályú találata. A cspat házi gólkirálya Kirchner Krisztián tizenhéttel, aki az utolsó három fordulóban nem tudott eredményes lenni. A nyáron Siófokról igazolt Horváth Péter pedig hétnél jár, kétszer pedig a Magyar Kupában is betalált. Ezzel házi gólkirály lenne Siófokon... Helyette viszont érkezett a nyáron Szedlár, László vagy épp Nagy Richárd, akik összesen nem szereztek ennyit! Az ilyen és hasonló döntések nagyban közrejátszottak abban, hogy ötödik helyen záró BFC Siófok két év alatt elbúcsúzott a másodosztálytól.