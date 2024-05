Csillogó szemű óvodások lepték el a Bene Ferenc labdarúgó Akadémia Puskin utcai edzőközpontját, ahol több labdás ügyességi feladatot is kipróbálhattak, de emellett népi játékokban és különböző kézműves foglalkozásokon is ügyeskedhettek, valamint egy bábelőadás is várt rájuk.

Fotó: Muzslay Péter

– Szeretnénk a legkisebbek figyelmét is felhíni arra, hogy milyen fontos eleme az életünknek a mozgás, illetve a közösségben végzett sport – mondta Szigeti Imre, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia operatív igazgatója. – Emiatt már óvodás korban szeretnénk megszerettetni a sportot a gyermekekkel, hogy a mozgás idővel a mindennapi életük részéve váljon. Első alkalommal rendeztük meg az ovifoci majálisunkat, de szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvénnyel, melyre remélem, hogy a következő években is olyan sokan érkeznek, mint az elsőre. Ebben segítséget nyújt számunkra az, hogy akadémiánk tíz óvodával áll szerződéses kapcsolatban, melyekben hetente egy alkalommal tartanak foglalkozásokat az edzőink.