– Hogy került a Nemzeti Kézilabda Akadémiára?

– Nagyon fiatalon, 13 évesen kerültem a Kecskeméti Sportiskolától – ahol akkor már hat éve sportoltam – a NEKA-ra – fogalmazott Molnár Dorottya. – Nem volt könnyű a váltás, hiszen távol kerültem a családomtól, de meghoztam a döntést, mert már akkor is biztos voltam abban, magas szinten szeretnék kézilabdázni, s ehhez a NEKA-n keresztül vezetett az út. Öt éven át Bohus Beáta volt az edzőm, tőle nagyon sokat tanultam, s mindig vigyázott rám. A mai napig gyakran anyukám helyett anyukám Balatonbogláron. Rajta kívül Woth Péterrel és Siti Beátával is dolgoztam, valamint Hajdu János is rengeteg dolgot megtanított nekem a kézilabdáról.

– Mit adott a NEKA?

– Tudatosságra nevelt a NEKA: megtanultam, hogyan kell egészségesen étkezni, megfelelően pihenni, regenerálódni, milyen a győzelem és a vereség érzése, hogyan kell ezt feldolgozni. Itt lettem először válogatott játékos, részt vehettem világversenyeken, ami óriási megtiszteltetés volt nekem. Mi itt Bogláron egy nagy család vagyunk, és ez a pályán is mindig érezhető, hiszen együtt küzdünk, s egy a célunk.

– Miért döntött úgy, hogy elfogadja a Motherson Mosonmagyaróvári KC ajánlatát?

– Hat csodás és munkás év után úgy éreztem, eljött a váltás ideje, ráadásul itt az érettségi, így lezárom a középiskolai tanulmányaimat is. Megtisztelő lehetőség – mely tökéletes pillanatban talált rám –, hogy a Mosonmagyaróvár játékosa lehetek. Szeretnék tovább fejlődni, tanulni és tapasztalni, ehhez az MKC céljai, az ott zajló munka, a körülmények és a rám váró feladatok tökéletes közeget biztosítanak. Azért fogok dolgozni, hogy stabil játékosa lehessek a csapatnak, mely az NB I élmezőnyéhez tartozik és nemzetközi porondon is megméreti magát. Természetesen nagyon izgulok, hiszen hat év után elhagyom azt a védett közeget, ahol eddig éltem, dolgoztam. Fiatal felnőttként egy teljesen új és más világot kell megismernem, megszoknom.

– Mit vár a szezon hátralévő részétől?

– Számomra az idény elsődleges célja, már a nyári felkészüléstől kezdve, az élvonalbeli tagság megőrzése. Remélem, a következő hetekben bizonyítani tudjuk mindenki számára, hogy a befektetett munka mindig megtérül. Nem lenne szebb búcsú számomra, mint kiharcolni a bennmaradást, ezért mindig maximális teljesítményt fogok nyújtani, a játékostársaimmal a stábbal és az edzőmmel, Bakó Botonddal együtt. A feltételek adottak, megküzdünk a helyünkért.