Véget ért Kaposvári Asztalitenisz Club számára a 2023/2024-es bajnokság, a csapat nagy pontelőnnyel, magabiztosan nyerte meg az NB III. Dél-Dunántúli csoportját.

– Anyagi és más egyéb okok miatt sajnos nem fogunk felmenni az NB II-be, de a következő szezonban is hasonlóan lelkes, erőteljes, csapategységet mutató játékot fogunk bemutatni – olvasható a KAC közösségi oldalán. – Köszönjük a csapatnak, a csapattagoknak, az edzőknek, az elnökségben dolgozó háttérembereknek, és természetesen a szurkolóinknak munkájukat, biztatásukat, lelkesedésüket, minden belső és külső körülmény azt mutatta a szezon során, hogy nagyon erős a csapatkohézió, a csapategység. Rendkívüli jó egyéni teljesítményszázalékot mutatott jó pár játékos és sokszor tudtunk rotálni a szezon folyamán, valamint két 20 év alatti játékosunk is a mérkőzések többségében asztalhoz állt, tehát az utánpótlás területén is biztató jeleket tudunk felmutatni.