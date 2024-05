Hatgólos hátrányból (11–17) fordította meg utolsó bajnokiját a HSA NEKA a meglehetősen agilisen, nagy akarattal játszó kalászaikkal szemben, Dely egyenlített (18–18), majd neki volt köszönhető a vezetés (19–18) a 47. percben. Ezt követően folyamatosan – az utolsó tíz percre Sztrakát sérülés miatt elveszítő – házigazdáknál volt az előny, Ludmán lövésével kettővel mentek három perc tizenöt másodperccel a vége előtt. Csoknyai István időkérése után Varga szépített (24–23), majd Sótonyi László rendelte magához a tanítványait, amikor már csak hatvanhat másodperc volt hátra. Kovács kezében volt a meccs, hiába volt remek helyzetben, Váczi védte a kísérletét, még szerencséje sem volt, hisz a kapus lábai közt flipperező labda akár befele is pattanhatott volna. Érdekesség, hogy a legutóbbi hazai, FTC-Green Collect elleni bajnokin – mely szintén döntetlennel ért véget (30–30) – kis túlzással ugyanez történt. Kevesebb mint egy perc volt hátra, amikor döntetlennél (30–30) Sótonyi edző időkérése után is Kovácsra jött ki a figura, ám Győri megfogta a labdáját...

Fotó: Németh Levente

A kalászi meccs hajrájára visszatérve, megint újfent Varga villant huszonhét másodperccel a lefújás előtt, ám ebbe már nem fért bele semmi, illetve egy időn túli szabaddobás Ludmántól, ami nem járt sikerrel. Varga két akciógólt dobott az egész meccsen, az viszont csapata utolsó kettője volt, ami pontot hozott számukra. Kár az első félidőért, ami teljesen ellentéte volt a másodiknak, amit jól mutat, hogy a tizenhat kalászi gólt mindössze nyolc követte a szünet után. Mikler nyolc védéssel járult hozzá ehhez, ötven százalékon védett. A nyitó harminc percben három védés volt hazai oldalon. Krakovszki is megérkezett a meccsbe, háromig jutott ekkor, csak úgy, mint Ludmán és Dely. A szünet előtt csak Tóth volt, aki ilyen magasságokig jutott.

Fotó: Németh Levente

Óriási esélyt szalasztottak el a balatoniak, akik a forduló nagy vesztesei, miután a QHB-Eger és PLER-Budapest is nyert, így mindössze egy pont az előnye a tizenhattal álló Carbonex-Komló, PLER duóval és kettő az tizenöttel bíró Egerrel szemben. A Komlónak egy bajnokija van már csak hátra, az Egerrel otthon, míg utóbbi előtte a már kiesett Fejér-B.Á.L. Veszprémmel is meccsel. Ha a baranyaiak egy pontot szereznek, beérik a bogláriakat, akiknél jobbak összevetésben. Az Egernek is megfelelő az iksz Komlón, ha legyőzik a "kis Veszprémet". A PLER is kétszer lép még pályára, előbb Balatonfüreden, majd a Csurgót fogadják, elég nekik egyet megnyerni a kettőből, hogy az akadémisták előtt végezzenek. Egy szó, mint száz, nem könnyű helyzet ez a bogláriak számára...

K&H férfi kézilabda liga – 24. forduló

HSA NEKA – CYEB-Budakalász 24–24 (11–16)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 400 néző. Vezette: Kiu Gábor, Kiu Tamás.

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 3, Dely 5, Sztraka, Gál 2, Ludmán 3, Molnár R. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Tóth L. 5 (2), Karai, Tárnoki, Kovács T. 3, Szücs B. 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

CYEB-Budakalász: Váczi D. 1 – Varjú 4, Sinkovits, Kiss B. 3, Mikhalin 7, Juric-Grgic 3 (2), Kovács D. 2. Csere: Tóth M. (kapus), Dávid M., Halász, Varga M. 3 (1), Papp B. 1, Vrhovina, Berényi. Vezetőedző: Csoknyai István.

Hétméteresek: 2/2 (1/1), illetve 4/3 (4/3).

Kiállítások: 6 perc (6 perc), illetve 10 perc (4 perc).

Piros lap: Josip Juric-Grgic (CYEB-Budakalász – 42.p. – harmadik kétperces kiállítást követően)

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Különösen büszke vagyok a játékosaimra, hiszen komoly hátrányból sikerült visszajönnünk és fordítanunk egy rutinos, fizikailag sokkal erősebb csapattal szemben. Mindenképpen nyerni szerettünk volna, hogy a végeredmény mennyire igazságos, vagy sem, azt nem tisztem megítélni.

Csoknyai István: – Az első félidőben minden a terveink szerint alakult, támadásban és védekezésben is jól játszottunk, a szünetig megnyugtató előnyt szereztünk. A második játékrészben talán bele is fáradtunk az első félidei tempónkba, a NEKA megfordította az állást. Egy vesztesnek tűnő mérkőzést sikerült visszahoznunk döntetlenre, amely az összképet nézve igazságos.