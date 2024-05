A szezon hajrájában már csak olyan csapatok várnak a Rákóczira, melyek a kiesés ellen küzdenek, így foggal-körömmel harcolnak minden egyes pontért. Emiatt a sereghajtó Dunaújváros ellen sem várt könnyű mérkőzés a kaposváriakra, akik ráadásul nem számíthattak egyik védekező középpályásukra sem, hiszen Alessio Mazzonetto sérült, míg Pintér Máté eltiltását töltötte. Emiatt Székely Tibor változtatott az eddig bevált taktikán és a szűkös lehetőségeihez mérten szinte teljesen felforgatta a csapatát. Erre az ellenfél trénere, az eltiltott Dobos Barnát helyettesítő Borsányi István öt perc elteltével kényszerült erre, ugyanis Babinszky Bencét gólhelyzetben lerántotta Eperjesi Gábor, így gyorsan tíz emberre fogyatkozott a sereghajtó. Ez könnyedén gólhátránnyal is társulhatott volna, azonban Mayer Milán szabadrúgását követően kipiszkálta a léc alá tartó labdát Molnár László kapus. A Dunaújváros a folytatásban kifejezetten zártan, mélyen védekezett, amit a Rákóczi a jobb szélen és középen is próbált feltörni, azonban csak kisebb helyzeteket tudtak kidolgozni a zöld-fehérek, akik végig nyomás alatt tartották az ellenfelüket.

Fotó: Lang Róbert

A szünet után sem változott a helyzet, csupán annyit, hogy a hazaiak tovább fokozták a nyomást, de továbbra sem találták a rést a masszív újvárosi pajzson. A szerencse azonban a kaposváriak mellé állt, hiszen ha már egyetlen egy szépen felépített akció végén sem tudtak gólt szerezni, Ekker Milán megpattanó lövése végre utat talált a kapuba (1–0). A góltól megnyugodtak a somogyiak, akik továbbra is támadásban maradtak, birtokolták a labdát és próbálták tovább növelni előnyüket. A gólszerzéssel azonban a hátralévő időben is hadilábon álltak, s ettől vérszemet kapott a Dunaújváros, amely az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadt az egyenlítésért. A 90. percben azonban Bíró Dominik indult meg a jobb szélen, több csellel beverekedte magát a tizenhatoson belülre, majd Babinszky Bence elé tálalt, aki tizennégy méterről a bal alsóba gurított (2–0), s ezzel, ha kicsit későn, de lezárta a meccset a Rákóczi, amely újoncot is avatott, hiszen a mérkőzés végén pályára lépett a 2007-es születésű Szabó Milán.