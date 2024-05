Két fordulóval a zárás előtt két pont a NEKA hátránya a bennmaradó tizenegyedik, illetve tizenkettedik helyen álló Kisvárda Master Good SE, Tappe-Békéscsabai ENKSE kettőssel szemben, mely ebben a fordulóban egymással játszik. Ha a csabai bajnokin hazai siker születik és a bogláriak legyőzik a fehérváriakat, az valószínűleg bennmaradást érne Bakó Botond együttesének. Egy fordulóval a vége előtt ugyanis pontban beérnék a várdaiakat, akiknél jobbak összevetésben. Az utolsó játéknapon a NEKA Vácon játszik, a Kisvárda pedig a Mosonmagyaróvárt fogadja, ami egyik klubnak sem ígér újabb pontot, pontokat.

Létkérdés tehát a siker a balatoni oldalon, fehérvárin már kevésbé, hisz egy vereséggel is pontelőnyben lesznek a bogláriakkal szemben, ráadásul a záró fordulóban a Vasast fogadják, ami még mindig kínál nekik esélyt a győzelemre. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel érkeznek a Balaton partjára, nyerni szeretnének a vendégek.

– A szezon utolsó hetéhez értünk, ebből kiindulva szeretnénk pozitívan lezárni ezt a felemás évet – nyilatkozta a klub honlapjának Tóth Nikolett, az Alba FKC hálóőre. – A NEKA-t fiatal, hajtós csapatnak tartom, eddig sok ellenfelének megnehezítette a dolgát, köztük a miénket is januárban. Mindkét csapatnak szüksége lenne a két pontra, de ettől eltekintve szerdán úgy utazunk Balatonboglárra, hogy győzelemmel szeretnénk hazatérni.

Tóth Nikolett optimizmusa ellenére a hazai siker kiharcolása finoman szólva sem megoldhatatlan feladat, sőt! Az ősszel vendégként is ikszeltek velük Faragóék a KÖFÉM Sportcsarnokban (27–27). Kisvárdához hasonlóan ez volt a másik olyan találkozó, melyen egy pont "beragadt" részükről, ám hogy így alakult, az nem csak rajtuk múlt. Csapó 42 százalékon védett, a Bató, Faragó, Győri, Wald négyes pedig huszonegy góllal zárt, mindez mégsem ért két pontot, csak egyet. A fehérváriak ráadásul finoman szólva sincsenek a legjobb formában, a legutóbbi kilenc bajnokiból egyet, a Kisvárda elleni hazait tudták megnyerni (27–20), ezeken átlag 34 gólt kaptak. Nincs náluk rosszabbul védekező együttes az élvonalban, huszonnégy forduló alatt 770 találatot szedtek be. Idegenben nem túl acélosak, tizenkét meccsből mindössze kettőt nyertek. Minden adott tehát ahhoz, hogy összejöjjön a nagyon várt siker.