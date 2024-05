Faragó és Farkas gólpárbaját hozta a fővárosi bajnoki, ahogy kettejük párharcát, úgy a meccset is tizenegy mezőnyjátékossal játszó fővárosiak nyerték, aki az első félidőben nem dobtak büntetőt, a fordulás után viszont ötöt is. Egymás után immár hatodszor kapott ki Bakó Botond együttese, némi öröm az örömben, hogy ezúttal már 28 találatig jutottak, ami nagy előrelépés a korábbi öt találkozójuk huszonhármas gólátlag után. Faragó kilencet lőtt, némileg árnyalja a képet, hogy tizenhét kísérletből tette mindezt. Wald is megdobta a legjobbját, az ötöt, a szezonban immár ötödször, de Fazekas négy találata is ígéretes.

45 percig nem is teljesítetek rosszul az akadémisták, ám négygólos vezetés után (19–23) kettővel elbuktak, köszönhetően annak, hogy Faragó egyenlítése után (28–28) az utolsó, közel három percben már nem találtak be. Erre azért megvolt a sanszuk, ám Alaxai ziccerét Győri megfogta. Nem ez volt Bakó Botond beállóinak a legjobb napja, akik "húzóembereknek" számítanak, ám ezúttal Győri és Alaxai is gól nélkül maradt.

– Az első félidőben jó volt a védekezés, jól küzdöttek, jól is játszottak a lányok, a végjátékban hiányzott az idő, hogy fordítsunk – nyilatkozta Bakó Botond. – Szerdáig össze kell szedni a csapatot és teljesülhet az álmunk, a bent maradás.

MTK Budapest – NEKA 30–28 (10–12)

Budapest, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont, 300 néző. Vezette: Fekete, Hajdu

MTK: Győri B. ‒ Andróczki 5, Mészáros-Mihálffy 1, Farkas 12 (4), Dakos 4, Poczetnyik, Fekete 2. Csere: Szőke (kapus), Weisheitel 1, Ferenczy 2, Kekézovity 2, Papp D. 1, Pelczéder. Vezetőedző: Vágó Attila.

NEKA: Csapó – Molnár D., Lapos 1, Bató 2, Győri V., Faragó 9 (3), Wald 5 (2). Csere: Zaj (kapus), Munteanu-Korodi, Alaxai, Keceli-Mészáros 3, Fazekas 4, Kriston, Berei 1, Miklós 3, Petruska. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 5/4 (–) illetve 6/5 (2/1).

Kiállítások: 10 (4) perc, illetve 8 (2) perc.

Piros lap: Munteanu-Korodi (40.p.)