Egy hetet Mátyásföldön gyakoroltak a játékosok, a fókuszban most a tesztelés állt.

– A célunk az volt, hogy megnézzük, hol tartanak a játékosok. A vb után kaptak két hét pihenőt, ezek után teszteltük az erőnléti állapotukat, ezáltal meghatároztuk a kiinduló pontot. Megkapják a programot a következő időszakra, figyeljük az eredményeket, és reméljük, hogy a nyár végére megfelelő állapotban lesznek. Fontos szezon vár ránk, ezért lényeges az is, hogy hogyan dolgozunk a nyáron. A tesztelés mellett a jégen képességfejlesztő feladatokat és játékos gyakorlatokat végeztünk. Szerencsések vagyunk, hogy van lehetőségünk 1-1 hétre edzeni nyáron is minden hónapban, így nem lesz olyan hosszú a jég nélküli időszak, és ez előnyünkre válhat majd – foglalta össze a hetet Pat Cortina szövetségi kapitány.

Hétfőtől péntekig két csoportra osztva edzettek a kerettagok. Mayer Fruzsina, a csapat hátvédje szerint tartalmas volt a hét.

– Száraz teszttel kezdtük a napokat, aztán a jeges edzéseken a skillsekkel foglalkoztunk, és sokat gyakoroltuk a kapuralövést, mert a gólszerzés nem ment a legjobban a vb-n. Taktikával ezúttal nem foglalkoztunk, az edzések végén minigame-eket játszottunk. A teszteléseken jó eredmények születtek, látszott, hogy kipihenten érkeztünk, de júniusban a mostani számokat túl kell szárnyalni és ha belerakjuk a munkát, akkor biztos, hogy ez sikerülni fog. Az edzők is elmondták, de mi is tudjuk, hogy ez lesz karrierünk egyik, ha nem a legfontosabb szezonja, ezért el kell végezni azt a munkát, hogy sikeresek legyünk. Az első lépéseket megtettük, júniusban újra találkozunk, akkor már jobb kondícióval kell megérkeznünk. Ezt követően is lépésről lépésre haladunk a céljaink felé – mondta Mayer Fruzsina.

A kaposvári nevelésű játékos, Pázmándi Zsófia is részt vett a tesztelésen.

A női csapatra 2025 februárjában olimpiai selejtező vár, az A csoportos vb-t pedig április elején Csehországban rendezik.

A tesztelésen részt vett keret: kapusok: Németh Anikó, Révész Zsuzsa, hátvédek: Balog Gréta, Faggyas Lilla, Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina, Márton Adél, Németh Bernadett, Odnoga Lotti, csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka, Dabasi Réka, Fehér Nikolett, Gondos Tamara, Horváth Imola, Huszák Alexandra, Imets Mercédesz, Jókai-Szilágyi Kinga, Kárpáti Karina, Kreisz Emma, Márton Luca, Pázmándi Zsófia, Rónai Alexandra, Seregély Míra, Simon Viktória, Strobl Lara, Szamosfalvi Petra, Torontáli Anna.