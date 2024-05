Borbély Kata ötéves volt, amikor megismerkedett a ritmikus gimnasztikával, tehát már tizenkét éve, szinte a klub megalakulása óta űzte a sportot a kaposvári LSC Ritmikus Gimnasztika SE egyesületében.

– Ami így elsőre megfogott a sportágban az a színes dressz, a zene és a tánc volt, aztán ahogy elkezdtem versenyezni, utána már teljesen beleszerettem a sportba – emlékezett vissza Borbély Kata. – Az eszközeink közül nálam mindig a buzogány volt a kedvenc, de mindegyiknek meg van a szépsége és a nehézsége, például a szalagot leginkább csak a felnőttek használják, mert sokkal nehezebb kezelni, nehezebb a szertechnikája. Őszintén szólva nekem a kötéllel volt mindig a legtöbb bajom, nem is nagyon szerettem, de próbáltam mindig a legtöbbet kihozni belőle, ám a versenyeken már csak választható szerként lehet használni.

Borbély Kata többször volt országos- és diákolimpiai bajnok a gyermek-, valamint a serdülőkorosztályban is.

– Sok éven át az elsőosztályban versenyeztem, sikerült dobogóra is állnom, de ott sokkal erősebb a mezőny, s már öt szerrel – kötél, karika, labda, buzogány, szalag – kellett felvenni a versenyt – mondta a tizenhét éves tornász. – Mindezek ellenére megtisztelő volt számomra, hogy ebben az osztályban versenyezhettem és komolyabb ellenfelekkel mérhettem össze a tudásomat. A felnőtt korosztályban visszatértem a másodosztályba, itt tavalyelőtt és tavaly is voltam országos bajnok, egyéniben, illetve csapatban, valamint diákolimpiai bajnok is, melyre nagyon büszke vagyok.

A ritmikus gimnasztikázók egyéniben és csapatban mérik össze a tudásukat, előbbi szezonja nyár elejéig tart, utóbbi pedig szeptembertől veszi kezdetét és november közepéig tart.

– Az egyénit jobban preferálom, mert a csapatnál nehezebb összeegyeztetni az edzéseket, mivel sokan például már a gimnázium végét tapossuk – fogalmazott. – De a csapatnak is meg van a szépsége, sokkal látványosabb, és az edzéseken is jobb a hangulat, ha többen vagyunk.

Borbély Kata a Táncsics Mihály Gimnáziumba jár, ahol harmadéves az angol szakirányon.

– Most lezártam a sportkarrieremet, mint versenyző, tavasszal már nem is léptem szőnyegre – mondta Borbély Kata. – A gimnázium végeztével a sport irányába szeretnék mindenképp menni, hiszen kiskorom óta ez volt az álmom, hogy edző lehessek. Nagy valószínűséggel itt is fogok maradni az LSC-ben az edzőm, dr. Balogh Orsolya mellett, már most is besegítek az edzésekben, a nagycsoportosokkal és a kisiskolásokkal foglalkozok egy órában hétfőn és szerdán. Az iskola szempontjából a gyógytornász szakirányon gondolkodok vagy radiográfián.