Miskolcon az egyetemi körcsarnokban rendezték a gyermek (U15) országos hatos döntőt, ahol a Varga Péter irányította Fino Kaposvár csapatát is pályára szólították. A somogyiak jól kezdtek; az első csoportmeccsükön két perc híján másfél órás csatában öt szettes mérkőzésen legyőzték úgy a Kunhegyest, hogy ellenfelük vezetett 2–1 arányban. A következő csoportmeccsükön 69 perc alatt három játszmában kikaptak a későbbi ezüstérmes Bp. Pénzügyőr SE „zöld” együttesétől, s a keresztmérkőzésen is alulmaradtak 70 perc alatt ugyancsak 3–0 arányban a Szegedtől. Az ötödik helyért játszott helyosztón ismét a Kunhegyessel találkoztak, akiket most 81 perc alatt négy játszmában vertek.

Eredmények. A csoportmérkőzéseken: Fino Kaposvár–Kunhegyes ESE 3–2 (–20, 13, –22, 13, 13); Fino Kaposvár–Bp. Pénzügyőr SE „zöld” 3–0 (28, 23, 17). A keresztmérkőzésen: Szegedi RSE–Fino Kaposvár 3–0 (19, 16, 23). Az ötödik helyért: Fino Kaposvár–Kunhegyes ESE 3–1 (–14, 14, 20, 24).

A végeredmény: 1. Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia, 2. Bp. Pénzügyőr SE „zöld” – a döntőben 3–2 (–9, –23, 21, 27, 14) –, 3. Miskolci EAFC, 4. Szegedi RSE – a bronzmérkőzésen 3–0 (18, 23, 17) –, 5. Fino Kaposvár, 6. Kunhegyes ESE.

Az ötödik helyezett Fino Kaposvár gyermek (U15-ös) csapata: Kránitz Dénes (csapatkapitány), Kosaras Botond, Kosaras Bence, Sárközi Dávid, Visnyei Zsombor, Patkás Mátyás Péter, Kiss Tamás, Horváth Csaba, Gelencsér Zalán, Druzsin Gábor Zoltán, Turbék Jean-Patrick (liberó), Endrődi Gábor Károly (liveró), az edzőik Varga Péter és Demeter György.