– Az ötödik helyen zárták a szezont. Miként tekint vissza a mögöttünk hagyott idényre?

– Ha összességében nézzük a szezont, elégedett vagyok. Ez a csapat megérdemelte, hogy ötödik helyen zárjunk. Nagyszerű emberekkel, jó játékosokkal, sokat dolgoztunk érte, és meglett az eredménye. Év elején nem biztos, hogy ez volt a realitás, de a csapat bizonyította, hogy kell velünk számolni. Bízom benne, hogy jövőre is még egy szintet tudnak lépni, mert a játékoskeret garancia lesz rá. Külön öröm számomra, hogy saját nevelésű játékosaink meghatározó szerepet tudtak idén vállalni, ami mindig fontos egy klub életében.

– A remek ősz után valamelyest halványabb tavasz következett. Miben látta ennek okát?

– Minden szezonban vannak hullámvölgyek, ebben is voltak. Volt benne igazi bravúr, volt fájó vereség, de a sport ilyen, néha kiszámíthatatlan. Ebben az idényben nem lehetett biztosra menni, nagyon összeért a mezőny. Ilyenkor, ha egy kicsit nem figyelsz vagy alábbhagy a koncentráció azonnal megbüntetik. Sajnos ebbe mi is beleestünk.

– Az utolsó hét előtt vált hivatalossá, hogy nem folytatja a munkát a felnőtt csapat élén, ahol a negyedik szezont kezdte volna meg. Hogy született meg ez a döntés?

– Adódott egy másik lehetőség, és közös megegyezéssel úgy határoztunk, hogy elvállalom és átadom a helyem a felnőtt csapat élén. Nem volt egyszerű döntés, de bízom benne, hogy a jövőben még irányíthatok egy ilyen csapatot.

– Mi lesz pontosan a feladata az új szerepkörben?

– A klub utánpótlásában fogok dolgozni, mint szakmai vezető. Szeretném elérni, hogy minél több saját nevelésű játékos kerüljön fel a felnőttek közé és ezen fogok dolgozni. Az egészen kicsiktől az U20-as korosztályig segítem a gyerekek és az edzők munkáját.

– Évről évre vannak a felnőtt csapatban saját nevelésű, helyi fiatalok, akik ráadásul minőségi játékidőt és szerepet kapnak, ugyanezt nem sok csapat mondhatja el magáról. Miért nehéz mégis fiatalokat csábítani Csurgóra?

– Büszke vagyok ezekre a srácokra, akikkel serdülő koruk óta foglalkozom és most már bizonyítottak a felnőttek között is. Ha ez a tendencia folytatódik és saját nevelésű játékosok ilyen szerepet tudnak kapni a felnőtt csapatban, sokkal könnyebb dolgunk lesz, hogy idecsábítsuk a fiatalokat. Látják maguk előtt, hogy mindenkinek meg van a lehetősége a fejlődésre, a feljebb lépésre és ez vonzó lehet a számukra. De természetesen ehhez rengeteg munkára és alázatra is szükség lesz.

– Az egyik korosztályban sikerült régiós bajnoki címet szerezni, miküzben a serdülők búcsúztak az élvonaltól. Hogy látja az utánpótlás jelenlegi helyzetét?

– Vannak tehetséges fiataljaink és ígéretes csapataink. Sajnos van pár korosztály ahol nincs meg a megfelelő létszám és ez problémát okozott az idei évben. Serdülőink kiestek, de jövőre egyértelműen vissza kell kerülnünk a legmagasabb osztályba. A sikeresebb csapatokat építenünk kell tovább és egyértelmű cél kell, hogy legyen mindenki számára, a fejlődés.

A szezon számai

A lejátszott 26 mérkőzésen összesen 27 pontot szerezzett a Csurgói KK, mely 12 összecsapáson hagyta el győztesen a játékteret, és 3 alkalommal ért el döntetlent. Érdekesség utóbbi adat kapcsán, hogy mindegyik esetben – idegenben a Ferencváros és a Gyöngyös, valamint hazai környezetben a Tatabánya ellen – a Csurgó egyenlíteni az utolsó másodpercekben, két alkalommal ráadásul időntúli hétméteressel.

Átlagban 28 gólt szerezett a somogyi gárda, mely közel 29-et kapott mérkőzésenként. Előbbi mutatóban javítottak, utóbbiban azonban rontottak a tavalyi idényhez képest. A szezon során összesen 99 darab kétperces perces kiállítást és 3 darab kizárást (piros lapot) kaptak a játékosok, mindez pedig jelentős „visszaesés” az egy évvel korábbi szezonhoz képest, akkor ugyanis 126 alkalommal mutattak fel csurgói játékosoknak kétperces kiállítást, 9 alkalommal pedig piros lapot.

Összesen négy olyan játékos volt, akik mind a 26 bajnokin pályára tudtak lépni, nevezetesen Szeitl Erik, Gábor Marcell, Mirko Herceg és Papp Tamás.

A házi góllövőlista élén Gábor Marcell végzett 113 góllal, aki az utolsó pillanatokban előzte meg két találattal a három mérkőzéssel kevesebbet játszó Aleksa Tufegdzicet (111 gól). A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Papp Tamás végzett 76 találattal, a TOP 5-be pedig még a 73 gólos Mladen Krsmancic és az egyaránt 62-62 gólt szerző Mirko Herceg, Matevz Zagar páros fért be.

A Magyar Kupában a IV. forduló jelentette a végállomást a Csurgói KK számára, miután hazai pályán 26:26-os döntetlennel búcsúztak a Tatabányával szemben.