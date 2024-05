A Völgye All Stars pótolt mérkőzése szorongatta meg a Liberi gárdáját, de a pontszerzés végül elmaradt, a listavezető Belo Bt. pedig csak nehezen tudta feltörni a Somogy Sportja reteszét. A meglepően jó teljesítmény több bravúros védéssel párosult, de az igazán nagy meglepetés végül itt is elmaradt. A Rotonda és a Cefre egy fordulatokban gazdag összecsapáson ikszelt, a Gépész Kadétok és a bajnokaspiráns LisaEsther párharca pedig több látványos találatot is hozott.

Liberi–Völgye All Stars 3–1

Gólszerzők: Varga D., Simon, Horváth M., ill. Varga L.

Az első félidő küzdelmes összecsapást hozott, a kapuk viszont kevésszer forogtak veszélyben. A második félidő elején egy felelőtlen hiba miatt előnybe került a Liberi, amelynek a mérkőzés utolsó hat percében sikerült maga javára fordítani az eredményt.

Belo Bt–Somogy Sportja 4–1

Gólszerzők: Szántó 2, Grabarics, Sipos, ill. Ács.

Szívósan és fegyelmezetten védekezett a Somogy Sportja csapata, amely csak az első félidő végén került hátrányba. A folytatásban tapadt ellenfelére a kék mezes csapat, amely méltó ellenfele volt a listavezetőnek. A mérkőzés legjobbja a vesztes egylet kapusa volt.

Rotonda–Cefre 3–3

Gólszerzők: Golita, Katona 2, ill. Rofrics, Ölbei 2.

Kiegyenlített erők küzdelmében felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Mindkét csapat a győzelmet tűzte ki célul, ezért izgalmas, változatos volt a találkozó, helyenként kemény párharcokkal. A mérkőzés végén pedig két erősen kérdéses esetben is elkelt volna a VAR segítsége.

Gépész Kadétok–LisaEsther 4–17

Gólszerzők: Kiss E 2, Kádár 2, ill. Fila J. 4, Fila G., Németh 3, Tóth V. 6, Laczkó, Pető 2.

Meglepetésre a Kadétok szereztek vezetést, majd felváltva estek a gólok. A félidőig egész jól tartotta magát a Gépész csapata, a fordulás után viszont már jobban kijött a rutin és a tudáskülönbség, így ekkor már csak a LisaEsther szerzett gólt és nyert nagyon magabiztosan. Dicséret illeti a sportszerűségért a LisaEsther csapatát, mivel a hiányos kadétcsapatra tekintettel ők is csak 4+1-ben játszották le a találkozót.

Völgye All Stars–Anonim 3-0 (játék nélkül)

Kórház–Pobjednik (elhalasztva - pótlás: 06.03.)

Liberi–SZLAMB (elhalasztva - pótlás: 05.29.)

1. Belo Bt. 20 19 0 1 145:29 57 pont

2. LisaEsther 19 17 1 1 148:38 52 pont

3. SZLAMB 20 16 1 3 141:45 49 pont

4. Rotonda FC 20 12 2 6 66:66 38 pont

5. Liberi 19 12 1 6 60:36 37 pont

6. Pobjednik 19 12 1 6 56:39 37 pont

7. Cefre FC 20 9 4 7 76:63 31 pont

8. Somogy Sportja 20 6 2 12 59:100 20 pont

9. Gépész Kadétok 21 6 1 14 65:112 19 pont

10. Két Testvér Pizzéria 19 5 0 14 45:112 15 pont

11. Völgye All Stars 19 4 1 14 39:73 13 pont

12. Kórház 19 3 0 16 35:99 9 pont

13. Anonim 21 0 0 21 16:141 0 pont

A következő forduló párosítása:

2024.05.27. (hétfő)

18.15 Pobjednik-Cefre FC

19.00 Kórház-Völgye All Stars

19.45 Belo BT-Gépész Kadétok

20.30 Rotonda-LisaEsther Rendezvényház

2024.05.29. (szerda)

18.45 Liberi-SZLAMB

19.30 Két Testvér Pizzéria-Somogy Sportja