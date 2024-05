Több szempontból sem várta jó előjelekkel a szegedi túrát a Kaposvári VK. Egyrészről Surányi László tanítványai igen peches módon, az utolsó másodpercben veszítették el az első összecsapást a Szegedi VE gárdájával szemben, amely így lépéselőnybe került az egyik fél két győzelméig tartó párharcban, másrészről pedig ezzel a vereséggel már kilenc meccsesre nyúlt a rossz szériájuk. Ezen szerettek volna változtatni Dőry Farkasék, aki harcosan kezdtek, de az első mérkőzéssel ellentétben, ahol négy perc alatt nyolc gól is esett, ezúttal öt percig érintetlenek maradtak a hálók. Ekkor azonban Kürti Dominik révén betalált a hazai gárda, így a KVK ismét rohanhatott az eredmény után: Kakstedter Bendegúz emberelőnyből bár gyorsan egalizált, viszont az első negyedből hátralévő bő két percben háromszor is betaláltak a szegediek. A második etap elején Fülöp Bencét kiállítás miatt elveszítette a KVK, de ami ennél is jobban fájhatott a somogyiaknak az az, hogy a Szeged a folytatásban általánosították háromgólos előnyét. Az utolsó felvonásban pedig kinyitotta az ollót az eltiltás miatt a vezetőedzőjét, Kiss Csabát nélkülöző Szeged, amely végül nyolcgólos győzelemmel tett pontot a párharc végére.

A Kaposvári VK így a nyolcadik helyen zárt a felsőházat, ahová hetedikként került be, azonban sorozatban tíz vereséget könyveltek el a somogyi pólósok.

E.ON férfi vízilabda OB I. 7-8. helyért vívott rájátszás, 2. mérkőzés zue.hu Szegedi VE–Kaposvári VK 15–7 (4–1, 2–2, 2–1, 7–3)

Szeged, Tiszavirág uszoda, 200 néző. Vezette: Csizmadia Zs., Petik A.

zue.hu Szegedi VE: Danka – Sziládi (1), Horváth V., Kürti (1), Sánta (1), Bóbis (2), Nagy M. (2). Csere: Tóth Gy., Pörge (2), Leinweber (5), Klár (1), Horváth Zs., Varga M. Edző: Szanyi Ádám.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry, Fülöp B., Vindisch (1), Baj, Juhász-Szelei (1), ifj. Berta J. (3). Csere: Szilágyi Á. (kapus), Kakstedter (1), Aranyi A., Pellei F. (1), Palatinus, Vadas, Vörös. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 11/7, illetve 14/6.

Gól, ötméteresből: 1/1, illetve –.

Kiállítva, végleg cserével: Fülöp B. (9. p.), illetve Baj (31. p.).

Kipontozódott: Varga M. (31. p.), Sánta (32. p.).

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0 a Szeged javára.

