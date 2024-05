Megfogyatkozva utazott Székesfehérvárra a Kaposvári Rákóczi FC, ugyanis sérülés miatt több alapemberére sem számíthatott Székely Tibor vezetőedző, akinek még az eltiltott Ekker Milán pótlására is ki kellett találnia valamit. A somogyiak így teljesen új hadrendben 1-3-4-3-ban léptek pályára, s viszonylag gyorsan bebizonyosodott, hogy a Rákóczi mestere remekül döntött, hiszen kiváló játékot mutatva Babinszky Bence tíz perc leforgása alatt előnyhöz juttatta a zöld-fehéreket (0–1). Ezt követően azonban változott a játék képe, a fehérvári, kiesés ellen küzdő fiatalok próbálták nyomás alá helyezni a Kaposvárt, több helyzetet is kidolgoztak, viszont Berki Marcell jobb felsőbe tartó fejesét óriási bravúrral szögletre tolta Mikler Dániel, míg Menyhárt Zsombor hiába emelte át már a kifutó kapuson is a labdát, a felső kapufa megmentette a vendégeket a góltól. Ezek a helyzetek pedig megbosszulták magukat, s Babinszky Bence egy gyönyörű szabadrúgásgóllal kettőre növelte a Rákóczi előnyét.

A második félidő kiegyenlített játékot hozott, melyben a hazaiak foggal-körömmel küzdöttek a szépítésért, míg a Rákóczi olykor remek labdakihozatalok után lezárhatta volna a találkozót, azonban legtöbbször a végletekig ki akarták játszani a helyzeteket, amikor pedig átlövéssel próbálkoztak azok elakadtak a blokkban, vagy éppen a kapufa hárított.

A mérkőzés összképét nézve viszont a Rákóczi győzelme nem forgott igazán nagy veszélyben, így a somogyi zöld-fehérek újabb három ponttal gazdagodtak, aminek köszönhetően visszaelőzték a Dunaföldvárt, s a negyedik helyről várhatják az utolsó játéknapot.

NB III. Dél-Nyugati csoport, 29. forduló Fehérvár FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 0–2 (0–2)

Székesfehérvár, Sóstói edzőközpont, 400 néző. V.: Takács Á. (Bán K., Keszthelyi K.).

Fehérvár FC II.: Veszelinov – Rétfalvi (Kiss M., a 78. percben), Husvéth, Molnár Cs., Polényi – Kovács B., Pető (Gosztonyi, a 78. percben) – Menyhárt (Kecskés, a 82. percben), Kovács P., Berki – Cserkuti-Németh (Csepregi, a szünetben). Vezetőedző: Imrik László.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Heil, Harsányi D., Kis-Fónai – Horváth B., Pintér M. (Gál M., a 30. percben), Szederkényi, Pusztai – Babinszky, Bíró D. (Szabó M., a 90. percben), N. Mazzonetto (Mayer M., a 64. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Babinszky (a 10. és a 40. percben).

Sárga lap: Rétfalvi (a 26. percben), Kecskés (a 89. percben), Kovács B. (a 92. percben), illetve Mikler D. (az 50. percben), Horváth B. (az 51. percben), Mayer M. (a 78. percben).