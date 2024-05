Alaposan bekezdtek a juniorok a pozsonyi szkander Európa-bajnokságon. A Magyar Szkander Szakszövetség információi szerint Botta-Dukát Gábor jobbal és ballal is Európa-bajnok lett. A lányoknál ugyanezt megcsinálta Krasnyánszki Nóra is. Jobbal Donkó Márk is Eb-aranyat szerzett, ballal pedig bronzérmes lett. Molnár Dóra ezüstérmesként végzett, míg Hancz Johanna hazahozta a bronzérmet, akárcsak Botta Dukát Bettina és Donkó Patrik.

A kontinensbajnokság még el sem kezdődött, máris sikerről számolt be a Magyar Szkander Szakszövetség. A sportág európai szövetségének kongresszusa döntött ugyanis a 2026-os szkander Európa-bajnokság helyszínéről, miszerint Magyarország lesz a házigazda.

„Legutóbb szkanderban nagy világversenyt 2017-ben rendezett Magyarország. Akkor Budapesten világbajnokság volt. Ennek hatására a sportágunk sokat fejlődött Magyarországon. Sokan kezdtek el versenyszerűen szkanderozni, az utánpótlás nagyon megerősödött, és a masters, illetve a paraszkander vonal is kiteljesedett. Örülök, hogy két év múlva egy újabb világversenyt rendezhetünk” – értékelt Csabai Atilla, a döntés után, aki a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke, valamint a Világszövetség és a sportág európai szervezetének alelnöke is egyben.

Arról, hogy 2026-ban pontosan mikor lesz az Eb, és hol lesz a helyszíne, később születik döntés.