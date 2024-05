A fináléba jutott a 67 kilogrammosok küzdelmében Tadissi Martial a karate és para-karate Európa-bajnokságon. A horvátországi Zadarban szerdától vasárnapig zajló kontinensviadalon – amelyen 51 ország több mint 600 versenyzője lép tatamira – a korábbi vb- és Világjátékok ezüstérmes magyar klasszis súlycsoportjának selejtezőiben négy győzelemmel lett döntős. Fináléját szombaton rendezik.

Hatalmas csatákat, eseménydús mérkőzéseket, kiélezett küzdelmeket vívott Tadissi Martial a 67 kilogrammosok mezőnyének selejtezőiben. A Honvéd versenyzője először 6–4-re verte a szlovák Homolát, majd 5–5-ös eredménynél segédpontokkal jutott tovább a ciprusi Cangarasz ellenében, úgy, hogy az ötödik pontját videózás után adták meg a bírók az utolsó másodpercben. A négy közé jutásért aztán Tadissi 3–2-re múlta felül az azeri Mammadlit, végül pedig a portugál Mendes elleni 8–4-gyel biztosította be helyét a döntőben, ami eddigi legjobb Európa-bajnoki szereplése, hiszen korábban négyszer is bronzérmet nyert, de döntőbe most először sikerült jutnia.

Ellenfele az aranyéremért a montenegrói Dulovics lesz, akivel szombaton a program szerint 18.40-kor találkozik.